У большинства жителей округа планы на приобретение автомобиля не изменились

Пандемия не внесла коррективы в планы более половины жителей (63%) по приобретению тех моделей автомобилей, которые они планировали купить до начала действующих в России ограничений. В среднем по стране этот показатель составляет 53%, при этом не менее 50% для всех городов — как миллионников, так и небольших населенных пунктов до 250 тыс. жителей. К таким выводам пришли эксперты Авито Авто, проанализировав результаты опроса жителей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Респонденты также ответили, что готовы совершить покупку авто в зависимости от внешних обстоятельств, которые могут повлиять на ее реализацию, а не осуществлять ее в срочном порядке. Сегодня процесс покупки и продажи автомобилей в России осложняется мерами безопасности, связанными с пандемией коронавируса, которые различаются в зависимости от региона. При этом, согласно озвученной позиции федеральных властей, региональные правительства также смогут самостоятельно принимать решения по поэтапному снятию ограничений — это, как отмечают аналитики Авито Авто, поможет вновь нормализовать торговые процессы в различных регионах России.

Планы 30% респондентов по покупке автомобиля в 2020 году не изменились — они приобретут ту модель, которую планировали, в нужный им срок. Большинство отдают предпочтение Toyota — на долю этой марки пришлось 15% голосов, за ней следуют KIA — 8% и Nissan — 6,5%.

В среднем около 18% респондентов приобретут более дешевый автомобиль, но в запланированный срок. Порядка 7% также выберут менее дорогую модель, но при этом отложат покупку на некоторое время.

Только 1% опрошенных планируют приобрести другие транспортные средства вместо автомобиля. Здесь лидером является мотоцикл — 45% выберут именно его. По данным экспертов Авито Авто в апреле спрос на мототехнику с пробегом в России вырос на 38% по сравнению с прошлым годом. Это объясняется, в первую очередь, падением курса рубля и желанием разнообразить свой досуг в отсутствие привычных развлечений в период пандемии.

Лишь 8% опрошенных — минимальный показатель среди всех округов — полностью откажутся от покупки нового автомобиля, при этом половина из них готовы вложить средства в ремонт или усовершенствование уже имеющегося транспортного средства.

В Сибирском и Дальневосточном округах наиболее высок процент тех, кто отдает предпочтение иностранным автопроизводителям — 87% не готовы купить отечественный автомобиль в целях экономии. Они предпочитают приобрести иностранную модель — либо ту, которую планировали, либо вариант с более простыми техническими характеристиками.

Порядка 5% опрошенных собирались купить иномарку, но изменили планы и намерены приобрести отечественный автомобиль, чтобы сэкономить. Столько же респондентов планировали покупать отечественный автомобиль и не изменили своих планов. В городах-миллионниках предпочтение российским авто отдают в среднем 12% респондентов, а в небольших городах с населением 250 тыс.и менее — 15%. Среди жителей Приволжского ФО процент поклонников отечественных автомобилей составил 26%, что значительно превышает показатели по остальным округам.

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