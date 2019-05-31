Регионы Сибири заявили о готовности к переходу на «цифру»

— Аналоговое вещание будет прекращено во всех регионах округа 3 июня. К этому времени населению бесплатно должны быть предоставлены 20 цифровых каналов. Мы больше года к этому готовились, и задача была: максимально безболезненно осуществить переход от аналогового к цифровому вещанию, — напомнил представителям регионов на совещании полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Полпред предупредил, что все должны были сделать вывод из проблем, с которыми столкнулась Кемеровская область, где этот проект был реализован с 15 апреля 2019 года, и избежать их возникновения. В частности, замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов признал, что в первые дни в области оказалось недостаточно волонтеров, линий и операторов для консультаций населения.

— Кроме того, изначально в материалах, размещенных на сайте и на транспорте, были поставлены федеральные номера, а потом региональные. В итоге весь поток звонков пошел на федералов, и центр расценил это как неготовность региона к решению таких вопросов, — добавил он.

Судя по комментариям представителей субъектов федерации округа, большинство регионов готовы к переходу на «цифру». Об этом заявили Омская, Томская, Иркутская области. Руководитель департамента информатизации правительства Новосибирской области Анатолий Дюбанов сообщил, что в области 193 населенных пункта находятся вне охвата эфирным вещанием. Это 17,2 тысячи домохозяйств или 1,5% населения региона.

— Мы провели большую работу. Осталось 709 хозяйств, которые не подключились к цифровому вещанию. Из них по 29 заявки по спутниковому приему находятся в стадии исполнения. До вечера 2 июня работа будет завершена. 607 планируют подключиться самостоятельно и работают со спутниковыми операторами. Часть отказывается по религиозным и прочим соображениям, — перечислил Дюбанов.

В Алтайском крае на момент отчета неподключенными остались 627 домохозяйств. В Хакассии заявили о готовности на 90%.

Директор департамента госполитики в области средств массовой информации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина скептически отнеслась к рапортам сибирских регионов. По ее оценкам, информация Алтайского края и Республики Хакассии более взвешенная и перестраховочная.

— Это говорит о том, что в этих регионах точно нет недооценки возможных проблем. Рапорты про «все отлично» могут сослужить плохую службу, — предупредила она.

Ларина также отметила, что региональные штабы с понедельника должны проходить ежедневно, под председательством вице-губернаторов, чтобы максимально оперативно решать все возникающие вопросы. Она также рекомендовала субъектам федерации округа уже в выходные позаботиться о подключении дополнительных каналов и операционистов колл-центров, привлечении волонтеров.

— Пик звонков приходится на первые 2-3 дня. Пусть лучше люди у вас будут недозагружены, чем получится то, что было в Кемерово. Недозвон привел к формированию напряжения, которое дошло до администрации президента, — подчеркнула она. — Важно, чтобы человек, дозвонившийся на горячую линию, в течении часа получал отзыв. Найдите возможность помочь с подключением к цифровому вещанию домохозяйств, находящихся в сложном финансовом положении. Возможно, через привлечение спонсоров.

Представитель Минцифры также попросила регионы обратить внимание на информационно-разъяснительную работу, необходимость мониторить соцсети и отрабатывать все вбросы. Она не исключила, что негативно настроенные субъекты будут использовать любые поводы, чтобы «подогреть» ситуацию. Необходимо не допустить развития негативных поводов, тем более искусственных, подчеркнула Екатерина Ларина.

— Понедельник, 3 июня, покажет результаты вашей и нашей работы в регионах, — констатировал Сергей Меняйло. — Никто в округе еще не пострадал за неисполнение распоряжений губернаторов, мы как-то легко относимся к исполнению указа президента. Как его можно выполнить на 90%? Между тем, в тех регионах, где переход уже произошел, мы увидели, что всплеск недовольства был. Нужно все четко продумать, чтобы свести повторение таких ситуаций в Сибири к минимуму.

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