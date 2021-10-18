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МРТ диагностика органов брюшной полости

  • 18/10/2021, 13:49
Единый центр записи предоставляет возможность выбора центра для прохождения МРТ диагностики. Это один из самых современных способов выявления патологий.

Тысячи пациентов записались на диагностику при помощи специализированного сервиса. Консультации по поиску подходящих медицинских центров предоставляются бесплатно. Специалисты без наценок помогут записаться в КТ либо МРТ центр. Подберут подходящий вариант по нескольким критериям:

  • времени работы;
  • расположению;
  • рейтингу с отзывами реальных пациентов.

МРТ органов брюшной полости – показания и особенности процедуры

Чаще всего возникает необходимость в проведении МРТ органов брюшной полости. В ходе такой диагностики оценивается состояние:

  • печени;
  • поджелудочной;
  • селезенки;
  • желчного пузыря.

Стоимость органов брюшной полости  (можно посмотреть тут: https://mrt-v-msk.ru/mrt-bryushnoy-polosti/) зависит от того, с контрастом выполняется процедура или без.

Обследование с использованием контрастного вещества длится примерно 1,5 часа, обычное – час.

Контраст применяют в соответствии с врачебными показаниями, имеется необходимость в предварительной подготовке. Важно учитывать противопоказания, к ним относят массу тела свыше 180 кг.

МРТ органов брюшной полости – это неинвазивная диагностическая методика. Она позволяет врачу сразу «увидеть» органы, расположенные в брюшной полости, определить их размеры и строение, своевременно выявить патологические изменения.

При проведении магнитно-резонансной томографии обеспечивается хорошая визуализация паренхиматозных органов, сосудов печени, нервных переплетений, лимфатических узлов.

Достоинства методики

В ходе МРТ не применяют ионизирующее излучение, провоцирующее появление в тканых свободных радикалов, нарушающих целостность клеточных мембран. Поэтому применение данной методики обследования не ограничивается временными рамками. МРТ часто задействуют в ходе терапии пациентов с онкологическими недугами. Это дает специалистам возможность отслеживать динамику выполняемого лечения.

Еще одно достоинство МРТ состоит в том, что современная аппаратура позволяет получать 3Д изображения. Вероятность пропуска только развивающихся патологий, которые невозможно диагностировать другими способами, сводится практически до нуля.

Всем у кого возникла необходимо выполнить МРТ-диагностику, стоит воспользоваться услугами специалистов сервиса. Они запишут на процедуру в лучшую клинику с удобным месторасположением.

Стоимость магнитно-резонансной томографии нельзя назвать низкой, зато она дает возможность ставить правильные диагнозы, избавляет от необходимости применять более травматичные методики обследования.

Список показаний к проведению МРТ-диагностики обширный. При патологиях органов брюшной полости, ее назначают при остром и хроническом панкреатите, портальной гипертензии, желчнокаменной болезни. Она позволяет диагностировать жировую дистрофию и цирроз печени, метастазы, воспаления различной этиологии.

Диагностику томографом рекомендуется пройти при наличии подозрений на опухоль, если имеются аномалии в строении органов брюшины.

Такую процедуру можно проходить не всем, о противопоказаниях подробно расскажет врач на консультации. Другой способ диагностики придется выбрать при наличии кардиостимулятора в теле. Это объясняется тем, что мощное магнитное поле способно вывести его из строя.

К ограничениям также относят клаустрофобию, ведь процедура проводится в закрытых томографах.

МРТ нежелательно делать в первые три месяца беременности. С врачом обязательно нужно проконсультироваться пациентам, у которых выявлена хроническая почечная недостаточность и аллергия на контраст.

Как проходит МРТ-диагностика

Во время обследования пациент должен сохранять неподвижность, иначе снимки получатся искаженными. Перед заходом в кабинет на обследование необходимо снять все металлические аксессуары.

Врач следит за ходом процедуры из соседнего помещения, важно выполнять все его указания.

За несколько дней до обследования важно исключить из рациона все продукты, стимулирующие образование газов в кишечнике – это важная часть подготовки. Выраженный метеоризм способен осложнить визуализацию органов брюшной полости.

При наличии выписки из медицинской карты рекомендуется предоставить ее врачу, который будет проводить диагностику, наряду с данными предыдущих обследований, имеющих непосредственное отношению к заболеванию.

Во многих клиниках МРТ выполняется с контрастным усилением в 3-х проекциях. Стоимость такого обследования немного выше по сравнению с обычным. Контраст делает снимки более четкими.

По итогам обследования врач составляет заключение, обычно это занимает около часа.

Фото с сайта pixabay.com

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Регионы: Москва

Теги : МРТ-диагностика


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