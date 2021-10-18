Роспотребнадзор предложил губернатору новые ограничения

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области подготовило ряд новых предложений областному правительству по стабилизации эпидемиологической ситуации на территории региона. Об этом глава ведомства Александр Щербатов сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве, не конкретизировав, о каких именно мерах идет речь. На минувшей неделе на пресс-конференции губернатор Андрей Травников сообщал СМИ, что Роспотребнадзор предлагал ограничить работу некоторых видов бизнеса, в частности предприятий общепита, снизить требования по наполняемости залов до 30%.

— Четвертую неделю мы идем с ростом количества выявленных заболевших, — сообщает Щербатов. — Прошедшая неделя — 1,5 тысячи случаев, что больше предыдущей недели на 25%. Темп прироста вырос и составил 0,34%. Коэффициент распространения больше единицы. Мы, Андрей Александрович, в ваш адрес подготовили очередные предложения по поводу дальнейших профилактических и противоэпидемиологических мероприятий. Кроме того, утверждено постановление №25 главного санаторного врача РФ, где сроки проведения тестирования сократились с 48 до 24 часов с момента поступления материала до выдачи результатов.

На оперативном совещании глава ведомства подчеркнул, что последние недели в регионе отмечается тревожная коронавирусная динамика.

Напомним, что в качестве ограничительных мер на прошлой неделе правительство области объявило об обязательной вакцинации работников определенных отраслей: госслужащих, сотрудников организаций общепита, салонов красоты, СПА-салонов, культурных и спортивных организаций, проводящих массовые мероприятия. В перспективе — введение системы пропусков по QR-коду, полученному после вакцинации для посетителей культурных и спортивных мероприятий.

— Мы отмечаем рост количество вакцинировавшихся за последнюю неделю — после введения обязательной вакцинации определенных групп населения, — говорит глава регионального Минздрава Константин Хальзов.

По информации регионального Минздрава, всего в область поступили 1,1 млн доз вакцины. Первым компонентом привиты 782,2 тысячи человек, завершили цикл вакцинации 730,5 жителей области. Общее количество проведенных исследований — 2,6 млн. Работают 24 лаборатории.

Как было сказано в ходе совещания, за последние сутки зарегистрированы 245 новых случаев заболеваемости коронавирусом. Общее количество заболевших — 67 тысяч. Пресечены 3 административных правонарушения в части несоблюдения гражданами установленных Роспотребнадзором ограничений. В общеобразовательных учреждениях области зарегистрированы 275 заболевших, из них 226 детей и 49 взрослых. В связи с этим 200 классов переведены на дистанционное обучение. В дошкольных организациях — 79 заболевших: 59 детей, 20 взрослых. На больничном находятся 1,4 тысячи педагогических работников. В Новосибирске в образовательных учреждениях коронавирус обнаружен у 23 школьников, в связи с чем 2 класса закрыты. В детских садах коронавирус обнаружен у 71 ребенка, 25 групп закрыты на карантин.

Напомним, что в конце прошлой недели в Новосибирской области был поставлен антирекорд — 256 новых случаев заболеваемости.