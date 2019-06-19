МСБ расширяют меры господдержки

Прокуратура области предложила внести корректировки в региональный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства». Они позволят расширить имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с федеральным законодательством.

Как отметила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами Новосибирской области, органами местного самоуправления Елена Зерняева на заседании бюджетного комитета регионального парламента, имущественную поддержку предлагается оказывать не только МСБ, но организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимателей. К примеру, они могут получать во владение или пользование земельные участки (за исключением тех, что предназначены для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства и ИЖС).

Прокуратура также предлагает разрешить госучреждениям и унитарным предприятиям вносить в перечень госимущества области, предназначенного для сдачи в аренду МСБ, новые предложения. Речь идет об имуществе, закрепленном за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. При этом на имущество, включенное в перечень, предлагается наложить запрет на переуступку прав пользования, внесения его в УК других организаций, передачу третьим лицам прав и обязанностей по договору аренды такого имущества и т.д.

Законопроект расширяет перечень случаев при которых допускается возмездное отчуждение имущества, включенного в перечень, в собственность компаниям МСБ. Например, собственникам зданий без торгов предложено продавать участки на которых расположены объекты, Юрлицо или гражданин может выкупить земельный участок для ведения сельхозпроизводства после трех лет работы на площадке в качестве арендатора, если к нему нет замечаний от надзорных организаций.

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