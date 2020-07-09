МСП предлагают безвозмездные субсидии на дезинфекцию

Правительство утвердило правила предоставления безвозмездной финансовой помощи для проведения мероприятий по профилактике коронавируса (Постановление Правительства РФ от 02.07.2020 № 976), сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Субсидия предоставляется единоразово. Цель субсидии – частичная компенсация затрат, связанных с проведением в 2020 году мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Чтобы получить субсидию, компания должна соответствовать ряду условий. Во-первых, претендент на субсидию должен быть включен в реестр субъектов МСП по состоянию на 10.06.2020. Во-вторых, основной вид деятельности по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 10.06.2020 должен относиться к одному из следующих кодов по ОКВЭД: Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (ОКВЭД 93); Деятельность физкультурно-оздоровительная (ОКВЭД 96.04); Деятельность санаторно-курортных организаций (ОКВЭД 86.90.4); Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (ОКВЭД 55); Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (ОКВЭД 56); Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (ОКВЭД 95); Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (ОКВЭД 96.01); Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (ОКВЭД 96.02); Образование дополнительное детей и взрослых (ОКВЭД 85.41); Предоставление услуг по дневному уходу за детьми (ОКВЭД 88.91).

Также на субсидию могут получить субъекты МСП, которым принадлежат: гостиницы с номерным фондом не больше 100 номеров, горнолыжные трассы, пляжи.

Получить субсидию могут лишь те компании, которые не находятся в процессе ликвидации или банкротства и не имеют по состоянию на 01.06.2020 недоимки по налогам и взносам, превышающей в совокупности 3 тыс. рублей.

Сумма предоставляемой субсидии определяется по формуле:

6,5 тыс. руб. x количество работников по данным СЗВ-М за май + 15 тыс. руб.

ИП без работников могут получить субсидию в фиксированном размере – 15 тыс. руб.

Отмечается, что для получения субсидии нужно направить в ИФНС соответствующее заявление (по утвержденной форме) в период с 15 июля по 15 августа 2020 года (включительно).

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