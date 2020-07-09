Номинация «Финансовый воПРОс» в конкурсе журналистского мастерства

На протяжении многих лет партнером Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» выступает Сибирский банк ПАО Сбербанк – один из крупнейших банков России, сообщили организаторы конкурса.

Сбербанк играет ключевую роль в развитии реального сектора экономики, участвует в реализации инвестиционных проектов. Среди основных направлений деятельности финансовой организации – реализация социальных программ. Предоставляя ипотечные кредиты, оказывая помощь социально незащищенным категориям граждан, учреждениям здравоохранения и образования, банк поддерживает в обществе состояние стабильности.

В настоящее время Сибирский банк активно ведёт работу по внедрению цифровых технологий в рамках национальных проектов «Цифровая экономика РФ», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Производительность труда и поддержка занятости», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В юбилейном медиапроекте финансовой журналистике посвящена номинация «Финансовый воПРОс». К рассмотрению принимаются работы о фондовом рынке и рынке финансовых услуг Сибири: потребительское и ипотечное кредитование, программы по формированию пенсионных накоплений, страховые операции, инвестиции в значимые для развития региона проекты, вложения в малый и средний бизнес. А также публикации, направленные на повышение финансовой грамотности населения и т.д. Журналистские работы должны отвечать следующим требованиям: достоверность информации, глубина проработки, разнообразие экспертных оценок.

— Сбербанк регулярно участвует в различных образовательных проектах. Мы рады возможности поддерживать интерес журналистов к финансовой сфере. Из года в год популярность нашей номинации в конкурсе «Сибирь.ПРО» возрастает – количество и качество журналистских работ только увеличивается. Я желаю удачи всем, кто решил принять участие в юбилейном конкурсе, и уверена, что материалы нас еще удивят интересными темами и подходами, — отметила председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина.

В прошлом году победители главного журналистского соревнования Сибири посетили в Красноярске головной офис Сибирского банка ПАО Сбербанк, где приняли участие в мастер-классе по эмоциональному интеллекту. Профессионалы медиаотрасли смогли больше узнать об эмоциональном состоянии человека, научиться использовать возможности интеллекта для достижения личных и деловых целей. Во время тренинга каждый участник применил на практике набор методов по повышению эмоциональной устойчивости, развитию навыка распознавания собственного психического состояния. Также в ходе выполнения заданий, представители сибирских медиа продемонстрировали хорошую командную работу и творческий подход к решению поставленных задач.

В XV Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или на сайте электронного СМИ с 1 августа 2019 года по 31 июля 2020 года. Ознакомиться подробнее с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Фото с сайта конкурса