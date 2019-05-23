 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Новосибирцы с каждым годом все чаще интересуются фитнес-клубами

На 100 тысяч населения города в среднем приходится 22 спортзала.
  • 23/05/2019, 12:09
Новосибирцы с каждым годом все чаще интересуются фитнес-клубами

За год поток запросов о фитнес-клубах и тренажёрных залах в городах-миллионниках вырос на 15%. К таким выводам пришли аналитики 2ГИС. Самый большой всплеск интереса в Москве — 43%, заметное увеличение в Волгограде — 37% и Санкт-Петербурге — 30%. Омск — единственный миллионник c отрицательной динамикой — за год интерес горожан упал на 10%. В Новосибирске и Челябинске рост на 4% и 6% соответственно.

Отмечается, что в большинстве миллионников растёт и число точек, где можно заняться фитнесом. С мая 2018 года по май 2019 года в 15 крупнейших городах России количество фитнес-клубов и тренажёрных залов увеличилось на 7%.

Лидирует Волгоград — здесь стало на 21% заведений больше, значительный прирост в Уфе и Воронеже. Самые скромные цифры в Омске и уральских миллионниках — Челябинске, Екатеринбурге, Перми и Казани.

В Новосибирске количество фитнес-клубов выросло на 7% (до 347).  По данным 2ГИС, на 100 тысяч жителей одного российского миллионника в среднем приходится 15 фитнес-клубов. Самая высокая концентрация в Новосибирске — 22 спортзала на 100 тысяч жителей. Следом идут Челябинск — 20 клубов на 100 тысяч горожан. В Перми и Екатеринбурге по 19 клубов. А меньше всего клубов в пересчёте на 100 тысяч жителей в Москве и Казани — всего по 10.

Фото: pixabay.com, автор- valkovav

Популярное с сайта

Приезд Сердюкова спровоцировал «закрытие» НАЗ им.Чкалова

Приезд Сердюкова спровоцировал «закрытие» НАЗ им.Чкалова

22/05/2019, 20:39
В прессе появилась информация о предстоящих массовых сокращениях рабочих предприятия и переносе его активов в другой регион.
Летом в Толмачево начнется реконструкция привокзальной площади

Летом в Толмачево начнется реконструкция привокзальной площади

22/05/2019, 19:40
А также подъездных дорог и стоянок.
«Почта России» приступила к строительству логистического центра в Толмачево

«Почта России» приступила к строительству логистического центра в Толмачево

22/05/2019, 19:33
Сдача объекта планируется через год.

Актуальный разговор

Nazarov&Partners планирует выйти на рынок США

Все материалы
Новости

Новосибирский школьник в тройке лучших хакатона «Академии искусственного интеллекта»

23/05/2019, 15:01

Как предпринимателю не остаться без страховой пенсии

23/05/2019, 13:37

Цена сотки земли под застройку в Новосибирске за год выросла на 8%

23/05/2019, 12:20

МТС и АФК «Система» представили передовые транспортные решения и проекты в Новосибирске

23/05/2019, 11:04

ГК «ВИС» пообещала создать в Новосибирске сотни рабочих мест

23/05/2019, 11:00

Приезд Сердюкова спровоцировал «закрытие» НАЗ им.Чкалова

22/05/2019, 20:39

Летом в Толмачево начнется реконструкция привокзальной площади

22/05/2019, 19:40

«Почта России» приступила к строительству логистического центра в Толмачево

22/05/2019, 19:33

ОАО «РЖД» подписало соглашения о сотрудничестве с двумя угольными компаниями

22/05/2019, 19:21

Инфраструктура вокруг ЛДС подорожала до 7,8 млрд рублей

22/05/2019, 18:44

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области
Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска