Новосибирцы с каждым годом все чаще интересуются фитнес-клубами

За год поток запросов о фитнес-клубах и тренажёрных залах в городах-миллионниках вырос на 15%. К таким выводам пришли аналитики 2ГИС. Самый большой всплеск интереса в Москве — 43%, заметное увеличение в Волгограде — 37% и Санкт-Петербурге — 30%. Омск — единственный миллионник c отрицательной динамикой — за год интерес горожан упал на 10%. В Новосибирске и Челябинске рост на 4% и 6% соответственно.

Отмечается, что в большинстве миллионников растёт и число точек, где можно заняться фитнесом. С мая 2018 года по май 2019 года в 15 крупнейших городах России количество фитнес-клубов и тренажёрных залов увеличилось на 7%.

Лидирует Волгоград — здесь стало на 21% заведений больше, значительный прирост в Уфе и Воронеже. Самые скромные цифры в Омске и уральских миллионниках — Челябинске, Екатеринбурге, Перми и Казани.

В Новосибирске количество фитнес-клубов выросло на 7% (до 347). По данным 2ГИС, на 100 тысяч жителей одного российского миллионника в среднем приходится 15 фитнес-клубов. Самая высокая концентрация в Новосибирске — 22 спортзала на 100 тысяч жителей. Следом идут Челябинск — 20 клубов на 100 тысяч горожан. В Перми и Екатеринбурге по 19 клубов. А меньше всего клубов в пересчёте на 100 тысяч жителей в Москве и Казани — всего по 10.

Фото: pixabay.com, автор- valkovav