Аутсорсинг оборудования, контрактное производство

Пилотный проект по кооперации крупных заводов с предприятиями малого и среднего бизнеса в формате почасовой аренды станков и специалистов новосибирское регионального отделение «Опоры России» запустило в феврале совместно с СибНИА им. Чаплыгина. В начале июня о первых результатах реализации проекта его руководитель, сопредседатель, руководитель комитета по промышленности НОО «Опора России», коммерческий директор ИП Чавкин А.С (Производит продукцию под брендом «Сибирская губерния». — Ред.) Евгения Чавкина рассказала на одной из секций «Петербургского международного экономического форума».

— Практически все крупные оборонные предприятия сегодня сталкиваются с проблемами при выполнении задачи по диверсификации производства и переходу на выпуск гражданской продукции. Заводам тяжело перестроиться с военной продукции на гражданскую, ведь мало ее произвести, нужно еще и реализовать. Как результат — недозагруженность производств. Все эти проблемы приводят к нам крупные оборонные предприятия, — пояснила Евгения Чавкина. — У малого бизнеса тоже есть сложности. Он очень гибко реагирует на спрос, но далеко не всегда имеет средства на покупку необходимого дорогостоящего оборудования, найм специалистов. Во время пандемии ситуация осложнилась, так как из-за закрытых границ возникли сложности с заказом комплектующих на иностранных предприятиях.

Выходом из ситуации может стать модель, которая сейчас отрабатывается региональным отделением «Опоры России» с крупными оборонными предприятиями региона. На предприятии СибНИА им. Чаплыгина много высокоточного оборудования, оно готово сдавать его в аренду компаниям малого бизнеса после подачи предварительной заявки и прохождения соответствующего инструктажа. Кроме того, в штате института есть специалисты, которые могут как разработать необходимые комплектующие, так и организовать их производство. В рамках проекта были просчитаны ставки почасовой аренды станков и найма сотрудников. По наблюдению Евгении Чавкиной, основная масса заказов на СибНИА им. Чаплыгина сегодня поступает от компаний из отрасли машиностроения. Они связаны с металлообработкой, производством изделий из металла.

— Предварительный анализ показывает, что производство на аутсорсинге в несколько раз дешевле, чем заказ той же продукции за границей, — говорит собеседник Infopro54. — В целом аутсорсинг актуален и для сезонного бизнеса, у которого в определенное время года резко увеличиваются заказы, но экономически нецелесообразно закупать оборудование или нанимать новых людей.

Вторую модель взаимодействия крупного предприятия и МСБ, основанную на контрактном производстве, региональное отделение планирует запустить в ближайшее время совместно с «Новосибирским заводом искусственного волокна» (НЗИВ).

— В июне у нас запланирован старт проекта на НЗИВе. Завод готов принимать заказы от малого бизнеса на контрактное производство изделий из металла, пластмассы, дерева, — перечисляет она. — Малый бизнес лучше чувствует рынок, у крупного бизнеса нет таких компетенций, но есть мощности. Объединение позволит выиграть всем.

В стадии переговоров находятся проекты еще с рядом крупных предприятий Новосибирска, области, а также соседних регионов Сибири. Кроме того, после ПМЭФ проект получил поддержку федеральной «Опоры России», и сейчас в новосибирское региональное отделение поступают запросы на консультацию из других субъектов федерации.