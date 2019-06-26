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Новосибирцев приглашают заняться благотворительностью через агрегатор W12.io

Платформа позволяет создавать благотворительные кампании по сбору средств для помощи различным проектам и людям.
  • 26/06/2019, 10:32
Новосибирцев приглашают заняться благотворительностью через агрегатор W12.io

В России начала работу первая краудфандинговая платформа, основанная на технологии блокчейн, — W12.io. Платформа позволяет создавать благотворительные кампании по сбору средств для помощи различным проектам и людям и предназначена для фондов, НКО, социальных стартапов и граждан. Цель проекта — вовлечь как можно больше людей в благотворительность и дать им возможность внести свой вклад в обеспечение устойчивого развития, охрану здоровья и жизни человека, а также внедрение новых технологий, сообщили в пресс-службе W12.io.

Отмечается, что платформа представляет собой агрегатор фондов, НКО и частных благотворительных кампаний, которым пользователи могут моментально пожертвовать деньги на платформе, а также она является площадкой, где каждый человек может бесплатно начать свой социальный проект и собрать средства для реализации любой цели: помочь нуждающемуся человеку, собрать деньги для решения социальной или экологической проблемы либо для помощи любимому фонду.

— Чтобы начать собственный благотворительный сбор на w12.io, необходимо определить, какому проекту или человеку вы хотите помочь и создать кампанию по сбору средств, заполнив форму регистрации на сайте. Нужно подробно описать, зачем и кому нужны средства, как именно и на что они будут использованы. После регистрации на платформе создается персональная страница проекта, автор инициативы получает на нее ссылку и делится ей со знакомыми через автоматическую рассылку по электронной почте, чаты и публикации в социальных сетях. Любой желающий поддержать проект может пожертвовать средства на странице. Вывод собранных средств осуществляется моментально через встроенную платежную систему платформы, — рассказали в W12.io.

В компании подчеркнули, что технология блокчейн, на которой построена платформа, представляет собой децентрализованную инфраструктуру сбора средств: все транзакции записываются в публичный реестр и любой желающий может провести их независимый аудит. Все процессы прозрачны, управляются алгоритмами и полностью защищены от мошенничества.

Отмечается, что на платформе уже зарегистрированы несколько десятков российских и зарубежных фондов и НКО, которые помогают детям, животным, решают проблемы людей с ограниченными возможностями и занимаются другими социальными и экологическими вопросами. Для зарегистрированных фондов и НКО команда W12 предлагает бесплатное маркетинговое сопровождение проектов: консультирует, как создавать «правильные» сайты и лендинги, рекламировать их, привлекать аудиторию и выигрывать гранты на продвижение.

— Наша платформа является первым для России и большинства стран мира IT-решением, которое позволит удобно и полностью прозрачно собирать средства для некоммерческих проектов. Благодаря «вирусному» распространению кампаний в социальных сетях, активному сообществу платформы и возможности создания команды для организации сборов авторы инициатив смогут собирать в разы больше пожертвований и привлекут дополнительное внимание и аудиторию к социальным и экологическим проблемам. Мы планируем сделать W12.io лидирующим мировым решением по привлечению финансирования для проектов любого типа, — рассказывает один из создателей W12.io — IT-предприниматель Олег Шарпатый.

В планах создателей W12.io — запуск проектов на основе блокчейн в сферах социальных инициатив и петиций, устойчивого развития, недвижимости, электронной коммерции и продажи цифровых активов.

Фото: предоставлено пресс-службой 

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