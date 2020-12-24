МТС открыла бизнесу Новосибирска доступ к облачному сервису для объединенных коммуникаций

Услуга позволит повысить продуктивность работы команд за счет доступа к комплексу сервисов объединенных коммуникаций на базе единой платформы. Сервис предоставляется по SaaS-модели и позволяет экономить до 35% ежемесячно.

Услуга обеспечивает бизнес единой цифровой средой для организации рабочих мест и удаленных коммуникаций. Бизнес-пользователям предоставляется доступ к платформе с корпоративной почтой, мессенджером, поддерживающим аудио и видео связь, персональным диском для хранения и обмена файлами, офисному пакету с возможностью совместного редактирования документов и поддержкой популярных программных форматов. Доступ к цифровым рабочим местам осуществляется с персональных компьютеров через веб-интерфейс или мобильных устройств с помощью приложения. Функционал платформы позволяет разграничивать права доступа и мониторить действия пользователей.

Сервис «Офис #CloudMTS» будет востребован малыми и средними компаниями, которым необходимо обеспечить работу в дистанционном формате и оптимизировать затраты на ИТ. Крупный бизнес с филиальной сетью сможет предоставить сотрудникам из разных офисов и регионов комплекс инструментов для удаленного общения и совместной работы. Облачная реализация обеспечивает быстрое подключение, высокую отказоустойчивость и гибкую масштабируемость сервиса.

— Запуск услуги «Офис #CloudMTS» дает возможность быстро организовать единое рабочее пространство и гибко управлять набором цифровых сервисов. Услуга будет особенно востребована малыми и средними компаниями, сотрудники которых решают самые разные задачи как в офисе, так и в «полях». Мы предоставляем бизнесу возможность использовать современные решения для удаленной работы по одной из самых доступных на рынке цен. За счет облачной реализации стоимость сервиса до двух раз дешевле по сравнению с большинством аналогичных предложений на российском рынке, — отметил руководитель продуктового направления корпоративных сервисов облачного бизнеса МТС Андрей Бибиков.

Заказчики самостоятельно определяют объём облачного хранилища и число сотрудников, которые будут подключены к сервису. Стоимость услуги в базовом тарифе начинается от 1 800 рублей в месяц. За эту стоимость можно подключить, к примеру, десять сотрудников с 20 Гб общего хранилища или пять сотрудников с хранилищем в 40 Гб. По принципу конструктора можно подключать дополнительные сервисы, расширяя базовый функционал решения. Доступно подключение аудио- и видеоконференций, резервного копирования для оперативного восстановления файлов.

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