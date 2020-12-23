В отношении мэра Томска возбуждено второе уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области на основании материалов регионального управления ФСБ в отношении временно отстраненного от занимаемой должности мэра Томска Ивана Кляйна возбуждено второе уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), сообщили в пресс-службе СК РФ по Томской области.

— По версии следствия, в 2015 году подозреваемый, являясь мэром города Томска, действуя в интересах своей дочери, дал заведомо незаконное указание начальнику департамента архитектуры и градостроительства городской администрации предоставить земельный участок в областном центре его дочери без проведения торгов, — говорится в сообщении. — Впоследствии между муниципальным образованием «Город Томск» и дочерью мэра был заключен договор купли-продажи указанного земельного участка по цене ниже рыночной стоимости.

В Следственном комитете отметили, что в результате действий подозреваемого причинен существенный вред интересам общества и государства, выразившийся в дискредитации органов власти, нарушении прав граждан на приобретение указанного земельного участка, а также в недополучении бюджетом муниципального образования «Город Томск» денежных средств.

Уголовные дела соединены в одно производство. Расследование уголовного дела продолжается.

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