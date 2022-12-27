МТС первой из операторов обеспечила связью пять малых сел в Новосибирской области

Благодаря установленному МТС телеком-оборудованию у более чем 1700 жителей сел Усть-Таркского, Купинского, Черепановского и Чулымского районов впервые появились голосовая связь и мобильный интернет. Сельчане наравне с горожанами могут смогут смотреть видео в хорошем качестве, общаться по видеосвязи, пользоваться социальными сетями и современными цифровыми сервисами, включая государственные порталы.

Ранее в ноябре мобильная связь и интернет МТС впервые стали доступны жителям села Кайлы Мошковского района и Шагалка Доволенского района.

«В зоне нашего особого внимания – сельские районы Новосибирской области, и там все меньше «белых пятен». Поскольку для жителей сел и деревень мобильная связь часто является единственным вариантом выхода в «мир» и глобальную сеть, нам было важно обеспечить жителей еще пяти населенных пунктов связью и доступом в интернет. Особенно приятно, что мы смогли сделать это перед новогодними праздниками, когда всем так важно общаться, поздравлять близких, смотреть развлекательный контент в сети», – отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Фото предоставлено пресс-службой компании