В Новосибирске женщина с полным поражением легких выжила после 2,5 месяцев ЭКМО

78 дней пациентка НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина была подключена к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

— В данном случае участвовали специалисты пяти разных профилей. Невзирая на то, что процедура ЭКМО и физически, и психологически изнурительна, решили поддерживать пациентку в ясном сознании, поскольку длительная медикаментозная кома небезопасна. Она активно сотрудничала с врачами – это и позволило ей быстрее восстановиться, — пояснил КП-Новосибирск заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Центра Михаил Дерягин.

59-летняя жительница Новосибирска получила 100% поражение легких из-за коронавируса.

За 2,5 месяца жизни на аппарате, который насыщал кровь кислородом вместо собственных лёгких, она потеряла 30% своего веса. Команда анестезиологов-реаниматологов, трансфузиологов и клинических фармакологов следили за состоянием пациенте круглосуточно. Прямо в палате с ней занимались врачи ЛФК, которые старались не допустить появления пролежней и держать мышцы в тонусе.

Однако даже при таких условиях, женщина была неспособна ходить в первое время, после того, как ей разрешили вставать.

Сибирячка поправилась, пришла в форму и даже смогла вернуться на работу бухгалтером.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске создали первый сверхчувствительный тест для ранней диагностики рака кишки.

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