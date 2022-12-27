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МегаФон улучшил связь в интернет-активных локациях Новосибирска

  • 27/12/2022, 14:44
телеком
МегаФон запустил дополнительные базовые станции 4G в трех районах города: Советском, Первомайском и Новосибирском. В программу улучшений попали жилые микрорайоны, где за последнее время значительно выросла нагрузка на сеть.

МегаФон улучшил покрытие LTE на улицах Приморская, Кубовая, Подъемная, а также в пригороде столицы области – СНТ «Тополь». Жители районов с плотной застройкой получили увеличенную скорость мобильного интернета и лучшее качество голосовой связи, в том числе по технологии VoLTE, которая отличается чистым звуком, а также мгновенным соединением и возможностью вести беседу, не прерывая интернет-сессии.

Установка нового оборудования позволит новосибирцам пользоваться в этих локациях быстрым мобильным интернетом 4G на средней скорости порядка 50 Мбит/с. Также инженеры компании расширили емкость сети, чтобы она могла одновременно обслуживать большее число абонентов без снижения качества сигнала. Так что в эти новогодние праздники, когда традиционно возрастает нагрузка на телеком-инфраструктуру, новосибирцы смогут быстрее выложить праздничные фотографии и видео в соцсети и смотреть любимые новогодние фильмы и программы в высоком разрешении без задержек.

«Сейчас при планировании строительства новых объектов связи мы активно используем технологии big data, исследуем и прогнозируем активность абонентов и заранее готовим телеком-инфраструктуру к повышенной нагрузке. Видя растущий спрос на услуги связи в отдельных микрорайонах города, наши инженеры запустили здесь новые базовые станции 4G. Благодаря этому тысячи абонентов МегаФона в Новосибирской области встретят Новый год с новым качеством голосовой связи и мобильного интернета», — комментирует Денис Трофимчук, директор МегаФона в Новосибирской области.

С начала этого года оператор модернизировал и построил новые базовые станции четвертого поколения в более чем 500 населенных пунктах Новосибирской области. Улучшение качества сети почувствовали не только жители крупных городов, таких как Новосибирск, Искитим, Бердск, Обь, а также абоненты небольших сел и деревень, в том числе Троицкое, Быстровка, Прокудское, Филино, Яркуль и других.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики : Телекоммуникации

Регионы: Новосибирск

Теги : телеком Мегафон Интернет


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