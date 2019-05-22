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В Новосибирской области стартовал VIII Международный Сибирский транспортный форум

Деловая программа форума включает в себя десять секций.
  • 22/05/2019, 13:42
В Новосибирской области стартовал VIII Международный Сибирский транспортный форум

Сегодня в Международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» начал работу VIII Международный Сибирский транспортный форум и специализированная выставка индустрии транспорта, транспортной и складской логистики и инфраструктуры TransSiberia 2019, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— За прошедший год в транспортном комплексе Новосибирской области произошли важные изменения. Транспортная стратегия региона гармонично вошла в Стратегию развития Новосибирской области до 2030 года, началась реализация многих крупных, стратегических проектов – четвёртый мост через Обь, комплекс работ, необходимых для подготовки к приему Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году, — отметил губернатор области Андрей Травников.

Он напомнил, что в регионе начаты работы по реализации федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», по приведению в нормативное состояние региональной дорожной сети. Новые стандарты, которые задает эта большая федеральная программа, позволяют повышать качество производимых работ. Большое развитие за этот год получил Новосибирский авиационный узел. Кроме того, на территории области инициировано несколько логистических проектов.

Сибирский транспортный форум – ведущая площадка в Сибири для демонстрации достижений отечественной транспортной отрасли, обсуждения ключевых аспектов функционирования всех видов транспорта, принятия решений для развития транспортно-логистической инфраструктуры и дорожного комплекса.

Мероприятие проводится правительством Новосибирской области совместно с Министерством транспорта Российской Федерации, комитетом Государственной Думы ФС РФ по транспорту и строительству и Законодательным Собранием Новосибирской области, при поддержке Аппарата полномочного представителя президента РФ по Сибирскому федеральному округу.

В форуме и выставке традиционно принимают участие представители федеральных и региональных органов государственного управления, руководители профильных отраслевых союзов и ассоциаций, крупных отечественных транспортных компаний, предприятий машиностроения, представители дорожно-строительного комплекса.

Деловая программа форума включает в себя десять секций, посвящённых воздушному, железнодорожному, внутреннему водному, пассажирскому транспорту, легковому такси, транспортно-логистическому комплексу, безопасности дорожного движения, дорожно-строительному комплексу, безопасности населения на транспорте, науке, образованию и кадрам. Ключевым событием деловой части станет пленарная дискуссия «Национальные проекты. Взгляд из регионов».

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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