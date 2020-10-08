МТС ускорила 4G для внедрения умных технологий в городах Новосибирской области

МТС удвоил скорость на сетях LTE для жителей городских агломераций Новосибирской области, где проживают более 40% населения области. Об этом сообщил в своем аккаунте директор Новосибирского филиала МТС Александр Соловенчук. Увеличение скоростей, в том числе, будет способствовать внедрению проектов «умного города»: видеонаблюдения, управления освещением улиц, сбора показаний с приборов учета и контроля работы электросетей, отслеживания работы коммунальных служб.

Увеличение пропускной способности сети LTE в 1,5 раза получено путем перераспределения частот более чем на половине базовых станций 4G в Бердске, Искитиме, Оби, Кольцово, Барабинске, Куйбышеве и Татарске. В результате оптимизации частотного ресурса и запуска LTE TDD (Time Division Duplex) скорости в городских агломерациях Новосибирской области в среднем в два раза и теперь достигают значений до 150 Мбит/с. В самом областном центре в зону модернизации скоростей попали крупные бизнес-центры, в том числе «На Октябрьской». «Советская, 64», «Аэропорт», «Альянс» и другие, Городские клинические больницы №1 и №34, и такие предприятия как Новосибирский энергомашиностроительный завод, НЗПП, ПО «Север», НПП-Энергия.

Ранее МТС выявила наиболее загруженные с точки зрения мобильного трафика базовые станции в Новосибирской области и с начала текущего года развернула на их основе сети LTE TDD. Кроме восьми городов, в первую волну «ускорения» также вошли пригородные и дачные поселки близ Новосибирска, куда массово на время карантина мигрировали абоненты МТС: Криводановка, Рыбачий, Элитный, Боровинка, Издревая, Раздольненский и другие.

— Городские агломерации Новосибирской области генерят порядка 70% от всего интернет-трафика, потребляемого в регионе. Поэтому мы продолжаем внедрять новые технологии, чтобы обеспечить потребности бизнеса и жителей в быстром мобильном интернете. Расширение емкости сети будет способствовать внедрению проектов умного города, а также цифровых решений на предприятиях, что особенно актуально в нынешней экономической ситуации, — отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Фото предоставлено пресс-службой компании