МТС включила первую в России пилотную сеть 5G для частных пользователей

МТС запустила первую пилотную сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц для частных пользователей, которые смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек и минимальными задержками, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что на первом этапе сеть заработала в 14 популярных локациях Москвы и пока что доступна ограниченному числу пользователей, которых МТС выбирает, основываясь на их передвижениях, близости к пилотным локациям и профиле потребления услуг.

— Выбранные абоненты получат СМС с приглашением подключиться к пилотной сети через активацию опции «Доступ к 5G», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что пилотная сеть 5G доступна для пользователей в таких популярных локациях Москвы, как Университетская площадь у здания МГУ, инновационный центр «Сколково» в районе ул. Малевича, главная аллея и каток ВДНХ, Лубянская площадь, ЦПКиО им. М. Горького, смотровая площадка на Воробьевых горах, Парк Зарядье, Тверской бульвар, МХАТ и другие.

Подробная карта зон покрытия пилотной сети 5G в Москве доступна по ссылке https://5g.mts.ru. Количество зон 5G и покрытие со временем будет увеличиваться. В пилотной сети МТС пятого поколения могут работать смартфоны, поддерживающие band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц.

— Самостоятельное подключение к пилотным зонам пока недоступно для широкого круга абонентов МТС. Участники пилота каждый раз будут автоматически подключаться к сети 5G, попадая в зону её действия. Использование дата-трафика в пилотной сети не тарифицируется, не ограничивается по объему и скорости, в том числе при использовании смартфона как точки доступа Wi-Fi и работе в файлообменных сетях, — подчеркнули в МТС.

Подробную информацию о пилотной сети МТС и возможностях технологий 5G можно получить на сайте www.5g.mts.ru.