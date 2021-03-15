Правильный выбор дома – гарантия внутригородской мобильности

Но в последние годы, совсем как взрослый, обзавелся плотными автомобильными заторами, надолго застрять в которых одинаково рискует и обладатель роскошного «Кадиллака», и пассажир троллейбуса. Особенно остро вопрос транспортной «проходимости» Новосибирска встает зимой, когда наземные дороги заметает снег.

В этих условиях лучший способ гарантировать себе хорошую внутригородскую мобильность, не зависящую от капризов погоды, уборочных бригад и хаотично блокирующих движение автомобильных аварий – это поселиться возле метро. Внимание! Не в далеком лесу, из которого до метро можно добраться за 20 минут только при условии, что вы будете мчаться на своей машине со скоростью 100 км/ч и ни разу не остановитесь в пробке или на светофоре. А в новостройке, которая действительно расположена неподалеку от метро (10-20 минут пешком до ближайшей станции). Таких предложений в Новосибирске немного.

Как раз такое жилье – возле метро, в обжитых, комфортных районах – предлагает своим покупателям ГК «Расцветай».

ЖК «Расцветай на Маркса». Сочетание высокого класса комфортности жилого комплекса («Комфорт+») и реальной близости метро: до «Студенческой» дойдете за 5 минут, даже дорогу переходить не придется. Уединенная внутриквартальная атмосфера гармонично соседствует с развитой транспортной и социально-бытовой инфраструктурой. В границах квартала найдется все необходимое и даже сверх того — супермаркеты, аптеки, банки, детские сады, школы, гимназии, поликлиники, спортивные центры, кинотеатр; совсем близко — областная больница. До ТРЦ «МЕГА» с гипермаркетами «АШАН» и «ИКЕА» можно добраться на транспорте за 10 минут. И еще два престижных вуза, НГТУ и СибУПК, – тоже рядом с домом!

«Расцветай на Ядринцевской». На сегодня — единственный строящийся многоэтажный жилой дом в радиусе 800 метров от площади Ленина. Это место в особой рекламе не нуждается: настоящий «тихий центр» Новосибирска. Именно здесь лучше всего воспринимается исторический дух столицы Сибири, ее неброская, но живая и настоящая архитектурная красота. И средоточие культурного досуга на разный вкус и кошелек, деловой активности, развлечений – конечно, тоже здесь. При этом локация «Расцветай на Ядринцевской» позволяет новоселам погрузиться в развитую градостроительную среду мягко и ненавязчиво; в новом доме ГК «Расцветай» будет одинаково комфортно как людям быстрым, активным, любящим находиться в гуще событий, так и тем, кто предпочитает спокойный, размеренный ритм жизни.

Социально-бытовая инфраструктура ЖК «Расцветай на Ядринцевской» идеальна для семейного проживания. До ближайшего детского сада — 300 м, до Гимназии № 1 — 700 м, «Экономического лицея» — 1,2 км, Городской поликлиники №1 — 800 м, НГУЭУ — 100 м. Буквально в 700 метрах расположен ТЦ «АУРА», в 200 метрах раскинулся Центральный парк с аттракционами и спортивными зонами; рядом — несколько фитнес-клубов, бассейн и стадион «Спартак». И да, метро тоже совсем близко: от новостройки до Площади Ленина размеренным шагом доберетесь всего за 7 минут.

«Дом на Шамшиных». И опять — самый центр Новосибирска, пересечение улиц Семьи Шамшиных, Карамзина и Крылова. До станции метро «Маршала Покрышкина» — всего 400 метров. Новоселам не придется ждать своего счастья в отдаленном будущем: здесь хорошо уже сейчас, сразу. Лучшие детские образовательные учреждения, ТРК «Галерея Новосибирск», развлекательные центры, знаковые рестораны, кинотеатр, стадион «Спартак», Центральный парк — все в шаговой доступности. Столь развитая инфраструктура Центрального района делает этот объект интересным для рынка недвижимости сразу с нескольких точек зрения. «Дом на Шамшиных» обладает высокой инвестиционной привлекательностью, подходит как для собственного комфортного проживания в центре Новосибирска, так и для выгодной сдачи квартир в аренду. Наконец, «Дом на Шамшиных» способен стать удобной «второй локацией» для людей, живущих за городом.

ЖК «Расцветай на Красном». Достойное жилье класса «Комфорт+», расположившееся в пяти минутах ходьбы от станции метро «Заельцовская».

Помимо имеющейся развитой городской инфраструктуры в районе Площади Калинина, в «Расцветай на Красном» дополнительно запланированы коммерческие помещения для создания собственной инфраструктуры комплекса: офисов, магазинов, аптек, салонов красоты, спортивных центров. Они разместятся на первых этажах комплекса. На огороженной территории будут оборудованы детские площадки, игровые зоны и места для отдыха. Кроме того, проектом предусмотрены детский сад и школа.

ЖК «Расцветай на Обской». Эта новостройка класса «Комфорт» возводится в живописном месте на берегу Оби, от которого до станции метро «Речной вокзал» можно дойти за 20-25 минут – прямо по улице Обской, затем по парку вдоль Михайловской набережной. Здесь покупателям жилья тоже не придется годами ждать, пока нужная инфраструктура «дорастет» до их нового дома. В шаговой доступности детский сад, школа, магазины, аптеки, салоны красоты, кафе, главная набережная Новосибирска. В 600 метрах — гипермаркет «Лента». А из окон верхних этажей открывается замечательный вид на великую сибирскую реку Обь.

ЖК «Расцветай на Гоголя». Этот жилой комплекс класса «Комфорт+» строится в центре развитого района, где уже создана вся необходимая для жизни инфраструктура. Действует пять детских садов, в 2-х минутах ходьбы — школа № 82, чуть дальше расположилась гимназия № 15. В пределах квартала имеется поликлиника, несколько аптек, магазинов, спортивных комплексов. За 15 минут можно дойти до станции метро «Березовая роща» и одноименного парка культуры и отдыха; также в зоне пешеходной доступности — ТРЦ «Сибирский Молл», ТЦ «Холидей Family».

ГК Расцветай»: точный расчет при проектировании комплексов. При первоначальной оценке площадок специалистами ГК «Расцветай» во главу угла ставится обеспеченность будущего комплекса транспортной и социально-бытовой инфраструктурой. Принцип один: жить в домах «Расцветай» должно быть удобно и комфортно сразу, здесь и сейчас, а не в туманном будущем.

Сегодня, помимо уже реализуемых проектов, ГК «Расцветай» располагает перспективным портфелем земельных активов.

А это значит, что покупателей, которых интересует комфортное, привлекательное, с инвестиционной точки зрения, жилье в развитых районах Новосибирска, еще ждет много интересных предложений.

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Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя»; ООО «Расцветай на Маркса»; ООО СЗ «Расцветай на Обской»; ООО СЗ «Расцветай на Ядринцевской»; ООО СЗ «Дом на Шамшиных»; ООО СЗ «Расцветай на Красном». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.