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МТС вошла в десятку лидеров отечественных работодателей по версии HeadHunter

  • 01/02/2023, 09:47
телеком
Работодателей оценивали по трем категориям: эффективность деятельности HR-подразделения, внутренняя оценка — мнение сотрудников компаний, внешняя оценка — мнение соискателей, ищущих работу.

В исследовании также приняли участие ИТ и финтех подразделения экосистемы МТС: на четвертом месте в субрейтинге «IT и интернет» – МТС Диджитал, на втором месте в субрейтинге «Банки» – МТС Банк.

Работодателей оценивали по трем категориям: эффективность деятельности HR-подразделения (вес в итоговом балле 20%), внутренняя оценка — мнение сотрудников компаний (40%), внешняя оценка — мнение соискателей, ищущих работу (40%).

Рейтинг составлен на основе ранжирования компаний в соответствии с конечным баллом, полученным организацией. В субрейтинге самых популярных компаний у соискателей МТС также в десятке лидеров и первая в телекоме.

— В рейтинге HeadHunter экосистема МТС в десятке лучших и это во многом благодаря развитию диджитал-подразделений. Мы поставили рекорд по найму ИТ-специалистов в 2022 году и сократили отток кадров до минимальных показателей за всю историю компании. В будущем у нас еще более амбициозные планы по развитию наших команд, —отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Ранее в этом году МТС вошла в десятку лучших ИТ-компаний по версии Хабр Карьера – площадки по поиску работы в ИТ-компаниях, и в десятку самых привлекательных работодателей для студентов ИТ-специальностей, по версии рейтинга карьерных ожиданий Best Company Award.

Фото: pixabay.com — soyvanden

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Рубрики : Телекоммуникации

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Теги : рейтинг HeadHunter МТС лидер


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