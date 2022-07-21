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МТС запустила бесплатный виртуальный путеводитель для абонентов из других регионов

  • 21/07/2022, 13:09
Автор:
новости Новосибирской области
С его помощью туристы смогут получить необходимую информацию для комфортного пребывания в Новосибирской области.

Путеводитель подготовлен к 85-летию образования Новосибирской области совместно с Новосибирским государственным краеведческим музеем.

Абоненты МТС, которые прибывают в регион любым видом транспорта получат приветственное смс-сообщение со ссылкой на виртуальный гид, сообщили в пресс-службе компании. Турист «в один клик» попадет на сайт, где собрана важная информация для гостей региона: не только описание и фотографии мест края, где можно интересно и разнообразно провести время, но и полезные ссылки и телефоны, куда обращаться в сложных ситуациях. Пользоваться гидом смогут абоненты всех операторов мобильной связи.

Академгородок и Обское море, Новосибирский Зоопарк и НОВАТ, озеро Карачи и самый длинный метромост, мамонт Самсон и Бердские скалы, – в мобильный гид вошли как знаковые места и архитектурные памятники, так и природные достопримечательности. Собирательный образ региона завершает раздел «Местная кухня», куда вошли популярные местные блюда.

— Виртуальный гид от компании МТС поможет сделать пребывание гостей в Новосибирской области комфортным и максимально насыщенным, чтобы как можно больше гостей могли оценить и полюбить наши достопримечательности с первой минуты пребывания в регионе, — отметила руководитель Туристско-информационного центра Новосибирской области Екатерина Углянская.

Региональное Минэкономразвития напоминает, что для гостей и жителей Новосибирской области также работает новый туристический портал, который содержит полную информацию о природных и архитектурных достопримечательностях, заведениях досуга и общепита, ярких событиях, проходящих в регионе. Информация, представленная на портале, полностью прикладная – туристы могут воспользоваться путеводителем и познакомиться с маршрутами и экскурсиями на любой вкус и для любого возраста. Разделы портала интерактивные, современные и удобные для пользователей. На портале встроена карта экскурсий и аудиогид, масштабная 3D-панорама с ночными и дневными видами Новосибирска.

Фото предоставлено компанией МТС

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Рубрики : Общество Телекоммуникации

Регионы: Новосибирская область

Теги : новости туризма МТС виртуальный гид абонент


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