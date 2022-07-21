В обновленном по нацпроекту Заельцовском парке закрыли детские игровые площадки

— Дорогие друзья! К сожалению, мы вынуждены временно ограничить доступ к детскому игровому оборудованию в Заельцовском парке. Это сделано для обеспечения безопасности и здоровья, — сообщила на своей странице в соцсети ВКонтакте вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
По ее словам, при тестировании этого оборудования были выявлены замечания и недостатки, выдано предписание поставщику.
— В ближайшее время специализированная организация проведет техническое освидетельствование этого оборудования. После того, как по результатам заключения подрядчик устранит дефекты или заменит оборудование, площадки вновь будут открыты, — пишет Терешкова.
Комментируя вопросы, которые возникли после этого сообщения у подписчиков, вице-мэр отметила, что подрядчик будет разбираться с фирмой, которая поставила это оборудование. Кроме того, она подчеркнула, что муниципалитет не принял эти площадки у подрядчика и настаивает на их замене.
— Тот, кто утверждал выбор материала, не знал что дерево имеет усадку, впитывает в себя влагу и она испаряется из него, что дерево трескается, гниет и в нем заводятся насекомые?! — поинтересовался подписчик Александр Никифоров. — Любая детская площадка в городе или любом дворе, на которой сделаны из дерева комплексы, хоть даже из профилированного бруса и окрашенные, которой больше 2 сезонов уже имеет серьезные изменения от первоначального вида. Они расшатываются, разбалтываются, трескаются, скрипят потому что это дерево, это самый дешевый и простой строительный материал. Хотите делать качественно и надолго — надо привлекать специалистов. Попробую угадать, на этой площадке, появившиеся щели заделают специальным герметиком…
Ранее редакция сообщала, что в пойме реки Ельцовка-1 формируется еще один городской парк.
Фото со страницы Анны Терешковой ВКонтакте
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Почему я не удивлён что у «ванильной бабки» всё из рук валится? Деньги освоены, но объект не принят городом. Тем не менее ведён в эксплуатацию…
Не пора ли её уже убрать прочь от руководства городом?
Комментарии читателей
Комментировать