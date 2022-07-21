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В обновленном по нацпроекту Заельцовском парке закрыли детские игровые площадки

  • 21/07/2022, 12:47
Автор:
новости Новосибирска
От подрядчика потребовали устранить дефекты или заменить оборудование.

— Дорогие друзья! К сожалению, мы вынуждены временно ограничить доступ к детскому игровому оборудованию в Заельцовском парке. Это сделано для обеспечения безопасности и здоровья, — сообщила на своей странице в соцсети ВКонтакте вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

По ее словам, при тестировании этого оборудования были выявлены замечания и недостатки, выдано предписание поставщику.

— В ближайшее время специализированная организация проведет техническое освидетельствование этого оборудования. После того, как по результатам заключения подрядчик устранит дефекты или заменит оборудование, площадки вновь будут открыты, — пишет Терешкова.

Комментируя вопросы, которые возникли после этого сообщения у подписчиков, вице-мэр отметила, что подрядчик будет разбираться с фирмой, которая поставила это оборудование. Кроме того, она подчеркнула, что муниципалитет не принял эти площадки у подрядчика и настаивает на их замене.

—  Тот,  кто утверждал выбор материала, не знал что дерево имеет усадку, впитывает в себя влагу и она испаряется из него, что дерево трескается, гниет и в нем заводятся насекомые?! — поинтересовался подписчик Александр Никифоров. — Любая детская площадка в городе или любом дворе, на которой сделаны из дерева комплексы, хоть даже из профилированного бруса и окрашенные, которой больше 2 сезонов уже имеет серьезные изменения от первоначального вида. Они расшатываются, разбалтываются, трескаются, скрипят потому что это дерево, это самый дешевый и простой строительный материал. Хотите делать качественно и надолго — надо привлекать специалистов. Попробую угадать, на этой площадке, появившиеся щели заделают специальным герметиком…

Заельцовский парк закроют с 15 апреля

Заельцовский парк закроют с 15 апреля

Напомним, Заельцовский парк был открыт после масштабных работ по благоустройству в конце июня. Проект реализовывался в 2021-2022 годах в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».  В парке выполнены работы: устройство покрытия экотропы, покрытий из тротуарной плитки, многофункциональной и детских площадок, устройство «сухого озера» и другие функциональные реновации. Благоустройство парка заняло чуть более года. На момент открытия в проект было вложено порядка 130 млн рублей за счет средств федерального и областного бюджетов. Работы по благоустройству будут продолжены до осени этого года — общая стоимость объекта с учётом этого составит 188 млн рублей, сообщала пресс-служба правительства региона. Конкурс на реконструкию парка выиграла компания ООО «Премиумстрой».

 

Ранее редакция сообщала, что в пойме реки Ельцовка-1 формируется еще один городской парк. 

Фото со страницы Анны Терешковой ВКонтакте

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : парк нарушение город благоустройство


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1 комментарий
    • Владислав
    • 21/07/2022, 12:55

    Почему я не удивлён что у «ванильной бабки» всё из рук валится? Деньги освоены, но объект не принят городом. Тем не менее ведён в эксплуатацию…
    Не пора ли её уже убрать прочь от руководства городом?

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