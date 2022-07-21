Прокуратура утвердила обвинение депутату Заксобрания

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Законодательного собрания Новосибирской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), говорится в сообщении ведомства. Речь идет о депутате от «Единой России», директоре АО СХП «Ярковское» Глебе Поповцеве.
Общая сумма ущерба, причиненного бюджету Новосибирской области, составила более 800 тыс рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемый частично возместил ущерб в сумме 500 тыс рублей. Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.
Напомним, Глеб Поповцев, уже третий в действующем созыве Заксобрания депутат, в отношении которого возбуждено и расследуется уголовное дело. Ранее, дела были возбуждены в отношении теперь уже бывшего председателя комитета по бюджету Александра Морозова, а также экс-заместителя председателя того же комитета Валентина Сичкарёва.
В ноябре прошлого года Глеб Поповцев был задержан, потом решением суда отправлен под домашний арест.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области проходят довыборы в региональный парламент по двум округам.
Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области
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