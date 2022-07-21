Прокуратура утвердила обвинение депутату Заксобрания

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Законодательного собрания Новосибирской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), говорится в сообщении ведомства. Речь идет о депутате от «Единой России», директоре АО СХП «Ярковское» Глебе Поповцеве.

По версии следствия, мужчина организовал фиктивное трудоустройство своей знакомой на должность помощника депутата, которая фактически трудовые функции не выполняла. Начисленная ей заработная плата причислялась на счет банковской карты, которой распоряжался обвиняемый.

Общая сумма ущерба, причиненного бюджету Новосибирской области, составила более 800 тыс рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемый частично возместил ущерб в сумме 500 тыс рублей. Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Напомним, Глеб Поповцев, уже третий в действующем созыве Заксобрания депутат, в отношении которого возбуждено и расследуется уголовное дело. Ранее, дела были возбуждены в отношении теперь уже бывшего председателя комитета по бюджету Александра Морозова, а также экс-заместителя председателя того же комитета Валентина Сичкарёва.

В ноябре прошлого года Глеб Поповцев был задержан, потом решением суда отправлен под домашний арест.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области проходят довыборы в региональный парламент по двум округам.