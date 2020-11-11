МТС запустила дистанционное подключение eSIM

МТС начал опытно-промышленную эксплуатацию технологии eSIM. Виртуальные SIM-карты доступны для подключения абонентам в Новосибирской области и других регионах СФО. Сибирякам доступно дистанционное подключение eSIM без посещения салонов связи и курьерской доставки.

Приобрести eSIM можно онлайн. Для этого на сайте необходимо выбрать номер, тариф, подтвердить личность с помощью портала Госуслуг или личного кабинета МТС для действующих абонентов, указать электронную почту и оплатить заказ. Для активации SIM-карты достаточно считать QR-код или перейти по ссылке, которая появится на экране гаджета и продублируется на электронную почту.

Для пользователей, которые не могут самостоятельно зарегистрировать электронную SIM-карту, доступна возможность покупки eSIM в ряде офисов продаж МТС и в магазинах «М.Видео».

Отмечается, что МТС реализует поддержку eSIM в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства России. Идентификация клиентов с помощью Госуслуг и личного кабинета МТС полностью безопасна. Договор заключается в цифровом виде с электронной подписью. Разрабатывается также идентификация пользователя через мобильное приложение.

За первые девять месяцев 2020 года в Сибири было куплено в 2,2 раза больше смартфонов с поддержкой eSIM, чем за аналогичный период прошлого года.

eSIM — чип в устройстве, который работает как электронная SIM-карта. Модуль встраивают при производстве смартфонов, планшетов, часов и других гаджетов. Технология позволяет использовать профиль оператора в девайсах с eSIM. Среди поддерживаемых моделей — последние Apple iPhone и iPad, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy Note20, Huawei P40 и другие устройства. В натуральном выражении устройства с электронной SIM заняли девять процентов российского рынка.

Фото предоставлено пресс-службой компании