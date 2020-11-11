Рынок для рыночного дебюта

Развитие современных ритейл-форматов и онлайн-торговли не противоречит поддержке рынков и ярмарок, ибо ярмарка — это больше чем торговая концепция, это еще и социокультурный феномен. Таково резюме пресс-конференции министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, прошедшей в новосибирском пресс-центре информационного агентства «Интерфакс».

— Онлайн-розница и современные розничные форматы в Новосибирске динамично развиваются, это объективно, — подчеркнул Андрей Гончаров. — Но модернистский тренд вовсе не противоречит сохранению ярмарочной торговли. Это составная часть торговли вообще и, можно сказать, исконная ее форма. Ярмарочный формат мы продолжим в разумной степени поддерживать, потому что на него всегда есть спрос. Он будет существовать всегда, вне зависимости от острых трендов.

Андрей Гончаров отметил, что поддержка ярмарок прописана и на федеральном, и на региональном уровне. Базовый федеральный документ — «Стратегия развития торговли в РФ до 2025 года».

— Во-вторых, областной Минпромторг сейчас воплощает ведомственную целевую программу развития торговли на 2020-2025 годы, — добавил Гончаров. — Ярмарки и выставки-ярмарки — составная часть. На эти мероприятия запланированы 30 млн рублей в год. Много внимания будет уделяться зональным оптово-розничным универсальным ярмаркам, проводимым на территории сельских районов. Этому концепту более 16 лет, он доказал свою жизнеспособность. Это уже традиция, элемент соседского сосуществования в зональной группе. Наконец, это еще и культурно-социальный феномен.

Министр подчеркнул, что в Новосибирской области идея ярмарки получила многоплановую и разнообразную проработку:

— В области за год проводятся более 2000 ярмарочных мероприятий. Это и масштабные события международного уровня (вроде Белорусской ярмарки), и ярмарки выходного дня, проходящие в райцентрах, в городах областного подчинения. У событий этих разная тематика, разные нюансы организации. Ярмарки садоводов, ярмарки промышленные, ярмарки ремесел. В 2018-м зональная универсальная ярмарка в поселке Линево была признана лучшей в стране. Есть 3 социальных ярмарки — одна областная и две муниципальных. Финансируются эти мероприятия из областного и муниципального бюджета. Еще и сезонные, предпраздничные и праздничные ярмарки. На будущий год мы их планируем, но детализация планов зависит от эпидемической обстановки 2021-го.

Нынешняя же эпидемическая обстановка «подрезала» ярмарочный трафик ровно вдвое.

— В 2020-м были запланированы 14 зональных ярмарок, но по понятным причинам ярмарочная жизнь возобновилась с сентября, — констатировал Андрей Гончаров. — К этому дню провели 5 ярмаро: в Сузуне, Маслянино, Чулыме, Краснообске и Тогучине. Более 700 участников, товарооборот более 20 млн рублей. Это неплохой показатель для 5 ярмарок. Покупательная способность, спрос — все это есть. По большому счету продуктовый сектор торговли вообще пострадал от пандемии в наименьшей степени. В планах еще 2 ярмарки — в Краснозерском и Чанах. В итоге проведем ровно половину из намеченных изначально — 7. Кстати, Проходят они все на отрытом воздухе, так что пандемийный риск низок. Но, конечно, все зависеть будет от степени строгости санитарных мер в конце года. Реалии эти мы учитываем, надзор за санитарной безопасностью усилен. Конечно, надо еще и над эстетической составляющей работать, потому что ярмарка, как я выше сказал, еще и социально-коммуникационное событие, элемент локальной культуры. Праздничные ярмарки уж точно должны стать наряднее. Думаю, мы за эти аспекты возьмемся, когда ситуация станет поспокойнее. Надо менять формат, требовать от подрядчиков-организаторов и производителей более эстетично представлять свой товар, надо делать из ярмарки культурное событие, чтобы оно работало на ауру места, будь то Новосибирск или райцентр.

По словам Андрея Гончарова, 80% участников ярмарок — местные производители сельхозпродукции, хотя и участие компаний-дилеров не возбраняется.

Также министр отметил и своеобразный маркетинговый функционал ярмарок:

— Мне известны истории весьма удачных бренд-стартов именно с ярмарочного поля. Например, предприятие «Вкусмастер», выпускающее колбасы и мясные деликатесы. Ареал известности уже межрегиональный. Еще один интересный пример — пимокатная мануфактура Ивана Лапина. Его продукт сейчас уникален, хотя 20-30 лет назад валенки были ординарным товаром. Иван же этой теме дал новую жизнь: его валенки — без преувеличения красивые, роскошные, что, согласитесь, весьма для такого предмета. Но так оно и есть. По словам Ивана, наши ярмарки были для него хорошим стартовым этапом. А сейчас он уже известен на всю Россию, открыл стационарный магазин «Дом пимоката» — проект очень интересной концепции.

Министр подчеркнул, что пимокатная мануфактура Лапина — уже зрелый элемент крафт-культуры, крафт-визитка Новосибирской области, а также вдохновляющий пример для тех, кто готов считать ярмарочную среду пространством бизнес-дебюта.

— Рыночно-ярмарочный формат — это и балансир рынка, и способ содействия местным производителям, агропрому, — констатировал Андрей Гончаров. — Это механизм продвижения локальных брендов. Для многих марок это становится полем дебюта. А форсированное брендостроение и прорывы в торговые сети — уже потом. Многие начинали с открытых рынков и ярмарок. В общем, это первый шаг на рынок, где рынок — еще и буквальное понятие.

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