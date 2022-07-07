Кандидатов на довыборы заявила еще одна парламентская партия

Политическая партия ЛДПР выдвинула кандидата по одномандатному округу №4 Руслана Федореева, по одномандатному округу №10 — Антона Перевалова.

Напомним, ранее на довыборы депутатов Законодательного собрания региональное отделение КПРФ представило в качестве кандидата по одномандатному округу №4 Сергея Зарембо, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» по округу №4 — Андрея Филимошкина, по округу №10 — Вячеслава Василенко. По округу №4 документы также подали два самовыдвиженца — Константин Терещенко и Евгений Гутов.

24 июня о результатах праймериз по округу №10 объявила «Единая Россия». Как говорится на сайте реготделения партии, большее количество голосов набрал директор АО «Птицефабрика Чикская» Андрей Биль.

Довыборы депутатов Заксобрания Новосибирской области по округам №4 (Барабинский и Здвинский районы) и №10 (Чулымский и Коченевский) состоятся с 9 по 11 сентября. Округ №4 стал вакантным после избрания депутатом Госдумы ранее его представлявшего Олега Иванинского («Единая Россия»). Округ №10 освободился в результате обвинительного судебного приговора в отношении бывшего зампредседателя комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентина Сичкарева («Единая Россия»).

Документы на выдвижение и регистрацию кандидатов Новосибирский облизбирком принимает до 20 июля включительно.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский городской избирком будет ликвидирован.