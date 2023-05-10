Мультсериал «Гриффины» могут запретить показывать в России

С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Изданию «Подъем» Лантратова указала, что эпизод про «Уральский Чикаго» содержит «намеренно оскорбительный художественный образ» российского города, который далек от реальности.

По ее словам, такие мультфильмы — это олицетворение информационной войны, которая ведется через художественные произведения. Парламентарий считает, что в книгах, учебниках, фильмах и даже мультфильмах намеренно создается образ России, как страны, где все недовольны жизнью, пьют, употребляют наркотики, берут взятки.

Яна Лантратова призывает руководство телеканалов ограничить показ некоторых сюжетов.

Напомним, что в РФ мультсериал транслирует телеканал 2×2 с возрастным ограничением «16+».

В эпизоде, о котором упоминает первый зампред комитета Госдумы по просвещению, герои отправляются в Челябинск, который называют «Уральским Чикаго». Его жители пьют, читают газету «Россия вчера», их избивает полиция, они подвергаются радиации и заражаются «коровьей чумой».

В заключительной части серии Мэг Гриффин выходит замуж за русского хакера и остается в Челябинске, а священник, который проводит церемонию, объявляет Украину частью России.

Ранее редакция сообщала, что Госдума одобрила пожизненное лишение свободы за госизмену.