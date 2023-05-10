Ученые внезапно заявили о положительном влиянии компьютерных игр на здоровье человека

Специалисты изучили все научные исследования, связанные с компьютерными играми и пришли к выводу, что последние не вредят здоровью, а наоборот, даже полезны, пишет ФАН со ссылкой на издание MEN TODAY.

По словам экспертов, компьютерные игры не то, что не вредят зрению, а способствуют улучшению способностей мозга. Согласно исследованиям ученых, глаза опытных геймеров в полтора раза лучше улавливают контраст и различают цвета.

Кроме того, видеоигры развивают многозадачность. Проведенные эксперименты продемонстрировали, что смена окружения и игры не помешала геймерам успешно ее пройти.

Ученые заявили, что видеоигры способствуют снятию напряжения даже эффективнее чем при занятиях медитацией или вовсе полном отказе от использования гаджетов.

Также игры в компьютере помогают развивать визуальное восприятие и повышают ваш средний уровень коэффициента интеллекта.

Несмотря на то, что это идет вразрез с общепринятым мнением, эксперты уверены, что видеоигры обеспечивают нормальную социализацию. По их данным, в 2015 году у 36% опрошенных мальчиков были друзья, которых они нашли с помощью видеоигры.

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