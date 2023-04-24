Госдума одобрила пожизненное лишение свободы за госизмену

Госдума приняла поправки о наказании вплоть до пожизненного заключения за госизмену (ст. 275 УК РФ). Ранее за это преступление грозил тюремный срок от 12 до 20 лет и штраф от 12 до 20 лет и штраф до 500 тыс. рублей.

Напомним, под госизменой понимается шпионаж, выдача иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника или оказание финансовой, материально-технической, консультативной или иной помощи государству в деятельности, направленной против РФ. Право на условно-досрочное освобождение (УДО) у осужденных пожизненно появляется через 25 лет при условии примерного поведения.

Кроме того, депутаты внесли поправки в статью 205 УК РФ «Террористический акт». Максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить с 15 до 20 лет лишения свободы.

За «содействие террористической деятельности» (ст. 205.1 УК РФ) — вербовку или вовлечение в совершение терактов — минимальный порог наказания вырос с 5 до 7 лет. Максимальный срок остался прежним — до 15 лет.

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