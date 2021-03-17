Третьяковская галерея выставит работы двух школьниц из Новосибирска

Об этом сообщил в своем аккаунте директор Новосибирского филиала МТС Александр Соловенчук.

«Космические» произведения школьниц из Новосибирска отобраны кураторами для мультимедийной космической инсталляции, которая будет представлена в Третьяковской галерее уже этой осенью.

Онлайн-конкурс проходил на сайте проекта «Поколение М». Под виртуальным руководством известного российского скульптора и художника Ростана Тавасиева ребята создавали шедевры на космическую тематику. По итогам конкурса было отобрано 15 работ школьников со всей страны, в числе которых сразу две картины юных художниц из Новосибирска.

— Работы школьниц из Новосибирска эксперты музея отобрали среди тысяч работ конкурса «Третьяковка-online» проекта МТС @pokoleniye_m. Выставка состоится уже этой осенью и девчонки отправятся в Москву на её открытие! Кстати, у Полины это уже вторая победа в конкурсах «Поколения М», — написал в посте Александр Соловенчук.

Ученица 8 класса новосибирской гимназии № 99 Полина Чудинова уже становилась победителем «Поколения М» в изобразительном конкурсе «Анимашки» в 2016 году. Тогда члены жюри признали лучшим рисунок Полины по мотивам полотна Огюста Ренуара «Портрет Жанны Самари». Для Виктории Пшеновой, ученицы новосибирской гимназии № 1, победа в художественном конкурсе стала первой.

Работы ребят из Новосибирской области уже третий раз будут представлены в главной художественной галерее страны. За все время существования проекта «Поколение М» победителями и призерами конкурсов стали 40 ребят из Новосибирской области. Это рекорд среди регионов России.