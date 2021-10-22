Муниципалитетам компенсируют работу вредного производства

Октябрьской сессии Заксобрания Новосибирской области предстоит рассмотреть в первом чтении законопроект, расширяющий перечень источников собственных доходов муниципальных бюджетов за счет единых отчислений от ряда неналоговых доходов. Соответствующий вопрос в преддверии сессии уже рассмотрен на комитете заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.

— С этим вопросом мы знакомились и совместно с Минфином работали, — сообщает зампредседателя комитета Валентин Сичкарев. — Задействована была Контрольно-счетная палата, аппарат Заксобрания, депутаты. Приняли решение, чтобы 37 млн рублей были для районов в плюс не за счет вычета соответствующих дотаций, то есть тогда бы для районов это в ноль было, а именно плюсом, чтобы прибавка была. Поэтому законопроект положительный для развития территорий Новосибирской области

Как следует из законопроекта, к неналоговым доходам, о которых идет речь, относятся, во-первых, плата за негативное воздействие на окружающую среду и плата за пользование водными объектами.

— Если негативное воздействие на окружающую среду оказывается на конкретной территории, логично, чтобы ее бюджет получал плату от тех предприятий и организаций, которые в силу специфики своей производственной деятельности оказывают такое воздействие, — поясняет выступавший с докладом по данному вопросу министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

Во-вторых, муниципалитетам «перепадут» неналоговые доходы от собираемых на их территориях административных штрафов.

— Если работают муниципальные служащие, контролируя соблюдение законодательства, логично эти доходы перечислять в муниципалитеты, где эти сотрудники работают, — говорит министр. — Здесь больше смысл управленческой целесообразности. Мы предлагаем максимальный процент отчисления в 100% по одной и другой группе доходов. Предлагаем исключить из расчета дотаций неналоговые доходы как таковые, включая и те неналоговые доходы, которые могут рассматриваться в качестве составляющей для расчета дотаций.

Как сообщают в Заксобрании региона, принятие закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований Новосибирской области от отдельных налогов, передаче в бюджеты сельских поселений Новосибирской области налоговых доходов от отдельных налогов, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района, и межбюджетных трансфертах между областным бюджетом Новосибирской области и бюджетами муниципальных образований Новосибирской области» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия законов Новосибирской области.