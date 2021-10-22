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Как купить квартиру в новостройке: оформляем документы.

  • 22/10/2021, 17:39
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После того, как дом официально сдан, девелопер сообщит о начале выдачи ключей.

Максимально внимательно отнеситесь к последующим действиям — от этого зависит риск возникновения новых затрат и комфортность вашего будущего жилья.

Возьмите документы

Договоритесь о времени приемки квартиры и отправляйтесь в офис застройщика. Вам нужно взять с собой ДДУ, а также обеспечить явку всех дольщиков, указанных в договоре. Все участники сделки должны иметь при себе паспорта. Если кто-то не присутствует при подписании документов с девелопером, он может оформить нотариальную доверенность на любого другого человека, не обязательно дольщика.

Важно помнить, что нельзя подписывать акт приемки-передачи до осмотра. В противном случае вам, возможно, придется доказывать, что выявленные недоделки возникли по вине застройщика, а не появились из-за неаккуратного проживания после вашего заезда в квартиру.

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Проверьте соблюдение сроков

Вы имеете право на получение неустойки, если девелопер передал вам квартиру с запозданием. В ДДУ прописан срок, в течение которого дом должен быть введен в эксплуатацию, а квартира — передана дольщикам.

К примеру, в договоре сказано, что застройщик обязан получить разрешение на ввод в третьем квартале 2018 года и передать квартиру в течение 70 дней. Если дом сдан 1 августа 2018, то 70 дней отсчитываются со 2 августа, и передача должна быть произведена не позднее 10 октября 2018.

Имейте в виду, что если застройщик не успевает сдать дом в договорные сроки, то время, отведенное на передачу квартиры, отсчитывается с последнего дня, указанного в договоре срока. Для приведенного выше случая отсчет пойдет с 30 сентября 2018 года.

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Требуйте неустойку

При нарушении сроков передачи жилья вы имеете право на неустойку — для этого нужно написать претензию застройщику. На своем экземпляре в офисе девелопера поставьте штамп с датой передачи документа и ждите ответа в течение 10 дней. Как правило, стандартная сумма неустойки считается по формуле:

Сумма неустойки = Цена квартиры х ( 7,25 : 100 ) х 1 : 300 х 2 х N дней,

Где: 7,25 : 100 — ставка рефинансирования в 2018 году, равная 7,25%

1 : 300 х 2 — удвоенная установленная ставка неустойки 1/300 в день

N — количество дней просрочки.

Если ваша претензия не будет удовлетворена, смело подавайте иск в суд — закон на вашей стороне. Также вы можете потребовать возмещение морального ущерба и затрат на аренду квартиры, которую вынуждены снимать сверх запланированного времени.

Нередко застройщик при нарушении обещанных сроков сдачи дома предлагает дольщикам подписать дополнительное соглашение, которое отменяет условия, ранее прописанные в ДДУ. Помните, что вы не обязаны подписывать такое допсоглашение. Не менее важно знать, что у дольщика также есть обязательства по приемке квартиры в регламентированные сроки, прописанные в ДДУ.

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Будьте внимательны при приемке

Выявленные недочеты застройщик обязан либо исправить сам, либо компенсировать вам расходы на их устранение. Все недочеты перечисляются в дефектном акте, один экземпляр которого остается у вас.

Недочеты делятся на два вида:

— Существенные — при которых в квартире невозможно проживать (трещины в стене, не функционирующая система водоснабжения и пр.). Такие недочеты обязательно записывайте в дефектном акте. При этом акт приема-передачи не подписывайте;

— Несущественные — не мешающие проживанию (отклеившиеся обои, надколотый кафель и пр.). В этом случае вы отмечаете недочеты в дефектном акте и ставите подпись в акте приема-передачи квартиры.

Если вы считаете конкретные недочеты существенными, а девелопер с этим не согласен, то решит спор независимая экспертиза.

Но даже если вы сначала подписали акт о приеме квартиры, а потом выявили недочеты, не все потеряно. Вы имеете право потребовать с застройщика их устранения в течение гарантийного срока. На дом, согласно закону, дается гарантия в 5 лет, на инженерные системы — 3 года.

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Фото: https://pixabay.com

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Теги : строительный рынок новостройки Новосибирска надежный застройщик купить квартиру


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