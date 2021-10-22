Главе новосибирского «Мираторга» смягчили меру пресечения

Подозреваемый в коммерческом подкупе руководитель новосибирского дивизиона компании «Мираторг» Алексей Курдюков из-под стражи переведен под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба суда Калининского района, изменившего подозреваемому меру пресечения.

— Обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных статьей 204 УК РФ, Курдюкову А.С. изменена мера пресечения на домашний арест с запретом пользования средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

Напомним, что, по версии следствия, подозреваемый Алексей Курдюков, используя свое служебное положение, вымогал денежные средства с логистических фирм за увеличение объемов перевозок. Руководителям указанных предприятий Курдюков предлагал передавать ему суммы в 3% от месячного оборота в качестве незаконного денежного вознаграждения. Об этом стало известно по результатам проверки, которую провели служба безопасности ООО «ТК Мираторг» совместно с Управлением экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России по Новосибирску.

— Компания придерживается политики нетерпимости к коррупции, злоупотреблениям служебным положением по отношению к сотрудникам и представителям компаний-контрагентов, — комментировали факт и результаты проверки в пресс-службе компании. — Для сотрудников категорически неприемлемо лоббирование чьих-либо коммерческих интересов, что является стандартным правилом как в российской бизнес-практике, так и в международной.

По данному факту в конце августа текущего года Следственное управление Следственного комитета России по Новосибирской области возбудило уголовное дело, после чего Курдюков решением суда Калининского района был заключен под стражу.

Согласно УК РФ, коммерческий подкуп — это незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию). Наказание в зависимости от пункта данной статьи может предусматривать санкции от штрафа в 400 тысяч до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 5 лет, или в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового.