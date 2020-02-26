Муниципалитеты могут обязать контролировать школьное питание

В конце февраля Совету Федерации РФ предложат внести изменения в федеральное законодательство, прописав обязанность муниципалитетов контролировать качество продуктов питания, поставляемых в образовательные учреждения. Пока это лишь их право. Такую инициативу авторы поправок озвучили в рамках выездного совещания руководителей и представителей профильных подразделений мэрии на МАУ «Комбинат питания» в Калининском районе.

Кто накормит школьников? — Во всех регионах страны практически отсутствует контроль за качеством продуктов, — говорит инициатор изменений, член рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию обороту фальсифицированных пищевых продуктов, директор «Сибирского федерального центра оздоровительного питания Яков Новоселов. — Единственный регион, где эта система налажена — это Новосибирская область. Наш опыт был признан ведущим, а остальным регионам рекомендовано им воспользоваться. Я на законодательном уровне постараюсь закрепить наш опыт. У нас сегодня полностью отсутствуют фальсификаты в тех продуктах, которые поставляются в школы. Это не значит, что их не пытаются поставить. Пытаются, но меньше. Они выявляются в период закупок, поставщиками разрываются контракты, применяются штрафные санкции к недобросовестным компаниям.

По словам Новоселова, в законопроекте также предлагается прописать приоритет местных товаропроизводителей.

— Ранее курица закупалась в Подмосковье, сыр — в Татарстане, молоко — на Алтае, — приводит эксперт данные двухлетний давности. — Сейчас всего 5% продукции (мука, сухофрукты, йогурты) поставляются из-за пределов нашей области, раньше — более половины. Сначала проводится лабораторная проверка качества. Если все качественно, то продукт идет в производство. Если он накачан антибиотиками, тут же разрывается договор с этим поставщиком. Здесь все просто: одна поставка комбината идет в 66 школ. В других школах сложнее, мэрия вынуждена проводить отдельные экспертизы. Там проверяются продукты из группы риска: молочная продукция, мясная, колбасные изделия.

Уменьшение географии поставок, по мнению эксперта, должно сказаться и на стоимости продуктов — в сторону уменьшения, в то же время не ударив по добросовестным поставщикам.

— Несколько лет назад был большой вопрос: если откажемся от некачественного, чем детей кормить? — говорит он. — Это сторонники прошлой — бесконтрольной — схемы так аргументировали. Но желающих поставлять по-честному, не через «фирмы—прокладки» много. Они буквально стоят в очереди. Отказываемся от одного — поставляет другой. Более того, некоторые из поставщиков, что пытались гнать фальсификат, поставляют качественную продукцию, потому что знают — их проверят в любом случае. Потому цены снизились, а качество полностью под контролем.

Как считают в мэрии Новосибирска, данная инициатива особенно актуальна в связи с поставленной президентом РФ задачей по обеспечению всех учащихся начальных классов горячим питанием. По словам главы города Анатолия Локтя, мощности городских комбинатов питания достаточно для охвата этой категории учащихся.

— Общий охват комбинатом питания — 55 тысяч школьников в 66 школах, — говорит мэр про калининский комбинат. — Фактически мы охватываем всю категорию от 1 до 4 класса. По нашим прикидкам, нагрузка увеличится не очень сильно. Сегодня комбинат выполняет задачу по приготовлению питания для всех школьников. Просто часть продукции оплачивается из бюджета (те, кого уже бесплатно кормим — около 10 тысяч человек). С переходом на новую систему мы будем из бюджета оплачивать большую часть. Возможно, прибавятся сколько-то ребятишек, кого родители кормят не в системе школьного питания. Но это сильно не изменит те цифры, которые я называл.

Напомним, ранее руководители ряда учреждений образования высказывали обеспокоенность в связи с переходом на новую систему.

— Мы готовы выполнять задачу, поставленную президентом. — говорит мэр. — Никаких революционных изменений не потребуется, никаких дополнительных вливаний. У нас есть школы, заключившие соглашения с какими-то частными предприятиями. Пока жалоб не получал. Всегда посещения школ я начинаю со столовой, с пищеблока. Пока не могу сравнить, у кого лучше. Учитывая то, что образовательное учреждение само выбирает, с кем ему заключать договор в пользу наших комбинатов, это тоже свидетельствует о хорошем рационе, который поставляется в школьные буфеты и столовые.

По информации мэрии Новосибирска, в городе 62 общеобразовательные организации дневной формы обучения организуют питание учащихся самостоятельно, 142 — через аутсорсинг, из них 85 обслуживаются муниципальными комбинатами школьного питания, 57 — коммерческими операторами питания. На аутсорсинге городские школы работают с такими компаниями, как ООО «ЛОГИСТИК ГРУПП», ООО «КП «Левобережный», ООО «Аллегро БП», ООО «Эврика-11», ООО «Большая Перемена Нск», ФГБОУ СГУГиТ, ИП Викторенко П. Н., ООО «Лесонал-К».

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