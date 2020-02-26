Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Муниципалитеты могут обязать контролировать школьное питание

Данный законопроект поставит в приоритет местных производителей.
  • 26/02/2020, 17:17
Автор: Евгения Серёгина
Муниципалитеты могут обязать контролировать школьное питание
Курица закупалась в Подмосковье, сыр — в Татарстане, молоко — на Алтае.

В конце февраля Совету Федерации РФ предложат внести изменения в федеральное законодательство, прописав обязанность муниципалитетов контролировать качество продуктов питания, поставляемых в образовательные учреждения. Пока это лишь их право. Такую инициативу авторы поправок озвучили в рамках выездного совещания руководителей и представителей профильных подразделений мэрии на МАУ «Комбинат питания» в Калининском районе.

Кто накормит школьников?

Кто накормит школьников?

 Во всех регионах страны практически отсутствует контроль за качеством продуктов,  говорит инициатор изменений, член рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию обороту фальсифицированных пищевых продуктов, директор «Сибирского федерального центра оздоровительного питания Яков Новоселов.  Единственный регион, где эта система налажена  это Новосибирская область. Наш опыт был признан ведущим, а остальным регионам рекомендовано им воспользоваться. Я на законодательном уровне постараюсь закрепить наш опыт. У нас сегодня полностью отсутствуют фальсификаты в тех продуктах, которые поставляются в школы. Это не значит, что их не пытаются поставить. Пытаются, но меньше. Они выявляются в период закупок, поставщиками разрываются контракты, применяются штрафные санкции к недобросовестным компаниям.

По словам Новоселова, в законопроекте также предлагается прописать приоритет местных товаропроизводителей.

 Ранее курица закупалась в Подмосковье, сыр  в Татарстане, молоко  на Алтае,  приводит эксперт данные двухлетний давности. — Сейчас всего 5% продукции (мука, сухофрукты, йогурты) поставляются из-за пределов нашей области, раньше  более половины. Сначала проводится лабораторная проверка качества. Если все качественно, то продукт идет в производство. Если он накачан антибиотиками, тут же разрывается договор с этим поставщиком. Здесь все просто: одна поставка комбината идет в 66 школ. В других школах сложнее, мэрия вынуждена проводить отдельные экспертизы. Там проверяются продукты из группы риска: молочная продукция, мясная, колбасные изделия.

Уменьшение географии поставок, по мнению эксперта, должно сказаться и на стоимости продуктов — в сторону уменьшения, в то же время не ударив по добросовестным поставщикам.

 Несколько лет назад был большой вопрос: если откажемся от некачественного, чем детей кормить?  говорит он.  Это сторонники прошлой — бесконтрольной — схемы так аргументировали. Но желающих поставлять по-честному, не через «фирмыпрокладки» много. Они буквально стоят в очереди. Отказываемся от одного  поставляет другой. Более того, некоторые из поставщиков, что пытались гнать фальсификат, поставляют качественную продукцию, потому что знают — их проверят в любом случае. Потому цены снизились, а качество полностью под контролем.

Как считают в мэрии Новосибирска, данная инициатива особенно актуальна в связи с поставленной президентом РФ задачей по обеспечению всех учащихся начальных классов горячим питанием. По словам главы города Анатолия Локтя, мощности городских комбинатов питания достаточно для охвата этой категории учащихся.

 Общий охват комбинатом питания  55 тысяч школьников в 66 школах,  говорит мэр про калининский комбинат.  Фактически мы охватываем всю категорию от 1 до 4 класса. По нашим прикидкам, нагрузка увеличится не очень сильно. Сегодня комбинат выполняет задачу по приготовлению питания для всех школьников. Просто часть продукции оплачивается из бюджета (те, кого уже бесплатно кормим  около 10 тысяч человек). С переходом на новую систему мы будем из бюджета оплачивать большую часть. Возможно, прибавятся сколько-то ребятишек, кого родители кормят не в системе школьного питания. Но это сильно не изменит те цифры, которые я называл.

Напомним, ранее руководители ряда учреждений образования высказывали обеспокоенность в связи с переходом на новую систему.

 Мы готовы выполнять задачу, поставленную президентом.  говорит мэр. — Никаких революционных изменений не потребуется, никаких дополнительных вливаний. У нас есть школы, заключившие соглашения с какими-то частными предприятиями. Пока жалоб не получал. Всегда посещения школ я начинаю со столовой, с пищеблока. Пока не могу сравнить, у кого лучше. Учитывая то, что образовательное учреждение само выбирает, с кем ему заключать договор в пользу наших комбинатов, это тоже свидетельствует о хорошем рационе, который поставляется в школьные буфеты и столовые.

По информации мэрии Новосибирска, в городе 62 общеобразовательные организации дневной формы обучения организуют питание учащихся самостоятельно, 142 — через аутсорсинг, из них 85 обслуживаются муниципальными комбинатами школьного питания, 57 — коммерческими операторами питания. На аутсорсинге городские школы работают с такими компаниями, как ООО «ЛОГИСТИК ГРУПП», ООО «КП «Левобережный», ООО «Аллегро БП», ООО «Эврика-11», ООО «Большая Перемена Нск», ФГБОУ СГУГиТ, ИП Викторенко П. Н., ООО «Лесонал-К».

 Фото автора

Каталог недвижимости

Популярное с сайта

KIA Rio — лидер продаж новых автомобилей по итогам 2019 года

KIA Rio — лидер продаж новых автомобилей по итогам 2019 года

26/02/2020, 13:28
Битва LADA с «корейцами» в Сибири продолжается и в 2020 году.

В Новосибирске прошла волна сообщений о «минировании» школ

26/02/2020, 10:18
В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено.
Ресто-футуризм ближний и не очень

Ресто-футуризм ближний и не очень

26/02/2020, 10:00
Ресторанная индустрия становится динамическим зеркалом демографических и социальных трендов.

Актуальный разговор

«Мы просто ждем зрелости рынка»

«Мы просто ждем зрелости рынка»

Все материалы
Новости

Инженер НГТУ НЭТИ получил 10 млн рублей на создание компьютерного переводчика жестового языка

26/02/2020, 18:32

Сергей Жуков анонсировал открытие в Новосибирске «Руки Вверх Бара»

26/02/2020, 16:41

Сообщения о минировании школ в Новосибирске не подтвердились

26/02/2020, 16:00

Сибирские ученые ищут микрочастицы Тунгусского метеорита в озерах

26/02/2020, 15:56

Новосибирский «Лиотех» произвел для крупнейшей в России СЭС накопители энергии

26/02/2020, 15:28

KIA Rio — лидер продаж новых автомобилей по итогам 2019 года

26/02/2020, 13:28

В Новосибирске прошла волна сообщений о «минировании» школ

26/02/2020, 10:18

Ресто-футуризм ближний и не очень

26/02/2020, 10:00

Новосибирцы охотно пользуются кэшбэком

25/02/2020, 18:27

В Сибири свыше 33 тысяч объектов культурного наследия

25/02/2020, 18:16

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2020 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Можно ли развивать стратегическое мышление? Да!

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска