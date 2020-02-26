Сергей Жуков анонсировал открытие в Новосибирске «Руки Вверх Бара»

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков озвучил официальную дату открытия в Новосибирске барного комплекса «Бла Бла Бар», а вместе с ним и собственного заведения «Руки Вверх Бар», сообщили в компании «Больше Чем Агентство».

Отмечается, что на месте будущего Руки Вверх бара была заложена «капсула времени» с атрибутикой 90-х, того периода, на который пришелся самый расцвет творчества легендарного певца.

— Открытие бара в Новосибирске показалось нам перспективным, особенно когда мы получили предложение от Андрея Васина, руководителя «BlaBlaBar». На этой площадке собрано много разных концепций, одной из которых стала наша – путешествие в «лихие 90-е». Сейчас мы с группой «Руки Вверх!» приехали в Новосибирск с концертом, и я лично отправился сюда, чтобы убедиться, что мы не прогадали с локацией для нового бара. Действительно, появление «BlaBlaBar» — это большое событие для жителей города и первый в своем роде проект в Новосибирске, — подчеркнул Сергей Жуков.

Сейчас строительство самого крупного барного пространства в России подходит к концу: все черновые работы завершены, активно ведутся отделочные. Оформляются барные концепции и устанавливается оборудование. По заверениям руководства комплекса «Bla Bla Bar Novosibirsk» откроется уже 26 марта.

Проект Bla Bla Bar — это международная сеть барных пространств. Действующие проекты находятся в Нур-Султане и Алматы. Строящиеся — в Москве, Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге и Киеве. Новосибирский «Bla Bla Bar» займет площадь около 3 тыс. кв. метров и станет крупнейшим барным комплексом в России. В нем разместится 29 барных концепций, азиатская и европейская кухни, кальянная и караоке. На площадке также присутствует сцена, которая удовлетворяет 80% райдеров всех звезд.

Фото предоставлено компанией «Больше Чем Агентство»