Муниципалитеты снова настаивают на повышении бюджетной самостоятельности

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на видео-заседании совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) предложил коллегам подготовить обращение к правительству РФ о дополнительной поддержке местных бюджетов для компенсации выпадающих доходов и стимулирования экономики. Резолюцию поддержали все участники видеоконференции, сообщила пресс-служба мэрии.

— Как и многие, мы столкнулись с резким снижением собственных доходов, с необходимостью сокращения расходов из-за пандемии и принятых мер и затрат на поддержку малого бизнеса. В то же время нам удалось привлечь деньги из вышестоящих бюджетов — эти поступления увеличились на 12 %. Впервые их объём превысил собственные доходы бюджета города, — признал Локоть. — Тем не менее, считаю, что это отрицательная тенденция: повышается зависимость городских бюджетов от межбюджетных трансфертов, снижается наша самостоятельность в планировании. Чтобы не останавливаться в развитии, города вынуждены идти на увеличение уровня долговой нагрузки. Предлагаю ещё раз подчеркнуть актуальность вопроса укрепления бюджетной самостоятельности городов. Необходимо сформировать наши предложения о дополнительных мерах поддержки бюджетов муниципальных образований для компенсации выпадающих доходов и стимулирования экономики.

Он напомнил, что в этом году муниципалитет почувствует последствия от изменения порядка зачисления доходов от штрафов и отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Регионы дали дополнительные нормативы отчислений по налогам, но принятых мер недостаточно. Начиная с 2020 года, в бюджет Новосибирска зачисляется транспортный налог по нормативу 20 %. Второй год поступает налог по упрощённой системе налогообложения по нормативу 10 %, а с этого года – 16,5 %. Несмотря на это проблемы по балансировке доходно-расходной части остаются, как и во многих городах-миллионниках.