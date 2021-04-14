Кассация поддержала наказание экс–главе сельсовета за получение взятки

По сообщению областной прокуратуры, Ордынский районный суд Новосибирской области в июне 2020 года приговорил Галину Уточкину к штрафу в размере 3 млн рублей, с лишением права занимать на 7 лет должности государственной и муниципальной службы, а также должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий в органах государственной власти и местного самоуправления и в государственных и муниципальных организациях и учреждениях,

— По версии суда, глава Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области Уточкина за предоставление ею по договору хранения находящихся в муниципальной собственности зданий и сооружений получила взятку в размере 200 тыс. рублей, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Cуд апелляционной инстанции согласился с решением Ордынского районного суда и оставил приговор без изменения. Но защитник осужденной подал кассационную жалобу.

Определением судебной коллегии Восьмого кассационного суда общей юрисдикции жалоба оставлена без удовлетворения, а судебные решения без изменения.