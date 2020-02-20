Муниципальное предприятие необоснованно повысило тариф по вывозу ЖБО в пять раз

19 февраля 2020 года Управлением Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области принято решение о признании Муниципального унитарного предприятия «Единая управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством» нарушившим часть 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЭ «О защите конкуренции», сообщили в пресс-службе ведомства.

— Нарушение выразилось в экономически необоснованном увеличении тарифа на вывоз ЖБО в 2019 году с 25,50 рублей за 1м3 до 131,58 рублей за 1м3, что приводит к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей. В результате рассмотрения данного дела Комиссия Новосибирского У ФАС России решила выдать МУЛ «ЕУК ЖКХ» предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, — говорится в сообщении.

Как отметила заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Наталья Петровна Камнева, за указанное нарушение антимонопольного законодательства предусмотрена административная ответственность. В ближайшее время материалы дела будут переданы должностному лицу Новосибирского УФАС России для возбуждения административного производства.

Фото: Юлия Данилова