В январе производители промтоваров региона снизили цены на 1,7%

В январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года цены производителей промышленных товаров в среднем снизились на 1,7%, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, в добыче полезных ископаемых цены уменьшились на 12,6%, в том числе на антрацит – на 15,5%, обогащенные уголь и антрацит – на 8,4%, щебень – на 2,9%. Стала дороже сырая нефть – на 10,5%, природный дробленый камень – на 5%.

В обрабатывающих производствах в среднем цены стали выше на 0,3%, в том числе на электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт, электродвигатели постоянного тока прочие, генераторы постоянного тока – на 13, %, ювелирные изделия и их части – на 12,9%, азот – на 5%, пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства – на 3,8%, средства дезинфекционные – на 2,7%, пестициды – на 2,2%. Снижение цен отмечено на смесители кормов – на 11,3%, дисковые бороны – на 6,5%, культиваторы – на 4,1%. В производстве пищевых продуктов наибольшее повышение цен произошло на хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты – на 13,5%, имбирные печенье и пряники и аналогичные изделия – на 12,1%, сливочное масло – на 8,6%, вареные мясные колбасы (колбаски) – на 6,4%, говядину – на 6%. Снизились цены на мороженую рыбу – на 8,7%, рыбное мороженое филе – на 3,5%.

В обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха тарифы повысились в среднем на 2,3% за счет удорожания услуг по снабжению паром и горячей водой по трубопроводам – на 9%, электроэнергии собственного производства – на 7,2%.

В водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений тарифы снизились на 14,9% по причине снижения тарифов на сбор, обработку и утилизацию отходов на 21,1%.

Фото: pixabay.com, автор- Capri23auto