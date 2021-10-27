Муниципальную систему контроля за дорожным движением разделят

1 ноября работники городского Специального монтажно-эксплуатационного учреждения (СМЭУ) получат документы на увольнение, а с 1 января 2022 года сама организация юридически прекратит существование, присоединившись к ЦОДД — структуре областной администрации. Об этом депутатам горсовета в ходе сессии в разделе «Разное» сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев. Как сказал чиновник, часть сотрудников уйдет работать в областную структуру, оставшиеся — высвободятся.

— Насколько я просвещен, директор новой организации сказал, что большинство сотрудников постараются забрать к себе, — сообщил Васильев. — Если кто-то из сотрудников пожелает перейти к нам в ГЦОДД на вакантные должности, мы рассмотрим эту возможность.

Что касается распределения функций между городом и областью, то, как следует из доклада начальника департамента, Городскому центру организации дорожного движения (ГЦОДД) будут переданы такие функции, как обслуживание периферийной системы: светофорные объекты, датчики движения транспорта, пункты весогабаритного контроля, системы метеодатчиков и парковочное пространство. В областном ЦОДД останется центральный пункт управления, включающий и автоматизированную систему управления дорожным движением (АСУДД).

— АСУДД работает на протяжении 13 лет, — сообщает Васильев. — За это время она уже морально и физически устарела. Сейчас в разработке находится новая интеллектуальная транспортная система, она должна включить в себя все вопросы, которые сегодня в полной мере не исполняет АСУДД. Поэтому мы сконцентрируемся на разработке новой интеллектуальной системы, чтобы все вопросы, что сейчас есть, были решены. Будет концентрироваться на том, чтобы проработать эту систему, чтобы в дальнейшем она работала эффективно. То, в каком режиме она работает сегодня, конечно, никого не устраивает.

Ранее депутаты горсовета Новосибирска в рамках выездного совещания на предприятии подвергли критике работу подразделения.