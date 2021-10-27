В России в 2,5 раза выросло число фальшивых купюр номиналом 2000 рублей

Число выявленных Банком России в прошлом квартале фальшивых купюр номиналом в 2000 рублей по сравнению со вторым кварталом выросло в два с половиной раза, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на материалы регулятора.

Всего, по данным ЦБ, в третьем квартале была выявлена 8 981 фальшивая банкнота, что на 39,2% меньше количества подделок, выявленных за аналогичный период прошлого года. В том числе обнаружили 6 730 поддельных пятитысячных банкнот, 1 070 двухтысячных (во втором квартале — 424), 990 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей.

Меньше всего было выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (три штуки). При этом также обнаружились фальшивые монеты: 46 — номиналом также 10 рублей и 16 пятирублёвиков.

Поддельных банкнот иностранных государств в прошлом квартале было выявлено 833. Из них в июле обнаружено 399 подделок, в августе — 246, в сентябре — 188. Среди выявленных подделок большинство составили доллары (794).

Поддельных банкнот евро обнаружено 30. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани (9 купюр).

Напомним, что новая сторублевая банкнота появится к концу 2022 года. По информации Центробанка, на ней будут основные символы Москвы – Красная площадь, «Зарядье», Шуховская башня и Главное здание МГУ. Ранее Алексеев сообщал, что на новой 100-рублевой банкноте появятся крупные контрастные цифры, надписи и рельефные метки для определения номиналов незрячими людьми. По цветовой гамме новая купюра будет похожа на нынешние 100 рублей, но оттенок будет выбран другой, размер банкноты изменен не будет.