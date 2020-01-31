Муниципальный долг в регионе за 6 лет вырос вдвое

В региональном правительстве зафиксировали двукратный рост муниципального долга за последние 6 лет — с 10,7 млрд в 2013 году до 21,3 млрд в 2019-м. Такие данные прозвучали на коллегии финансовых органов региона.

— Будет проводиться в активной фазе оценка долговой устойчивости региональных бюджетов на федеральном уровне и муниципальных бюджетов на региональном уровне, — предупредил глава областного минфина Виталий Голубенко. — Исходя из этого будут вводиться дополнительные ограничения на самостоятельность принятия бюджетных решений. Есть факты, когда муниципалитеты недооценивают возможности погашения долговых обязательств и создают риски неисполнения первоочередных расходных обязательств. В 2020 году будем проводить первый очный мониторинг муниципальных образований.

О переоценке муниципалитетами своих финансовых возможностей как об одной из основных причин исполнения муниципалитетами долговых обязательств сообщают и в УФНС по Новосибирской области.

— Нам не удалось достигнуть плановых значений по налоговым доходам бюджетов восьми муниципальных образований, в том числе города Новосибирска, — говорит руководитель регионального УФНС Алексей Легостаев. — Это было связано с некачественным планированием. Откуда ожидаемые приросты поступлений в 2019 году по упрощенной системе налогообложения на 131% к уровню 2018 года? В результате мы недобрали более миллиарда рублей, что и послужило основной причиной неисполнения местных бюджетов.

Напомним, что в конце 2019 года заксобрание Новосибирской области приняло решение о снятии временных ограничений действия нормативов по налогам, взимаемым на территориях муниципалитетов по упрощенной системе налогообложения. Ранее в пользу муниципалитетов был перераспределена часть транспортного налога.

В настоящее время, по информации областного правительства, топ-3 должников составляют Болотнинский, Карасукский район и город Новосибирск. При этом в областном центре, даже несмотря на попадание в тройку лидеров, считают, что по части долгов сделан существенный шаг вперед, о чем ранее заявлял мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Исполнение бюджета по доходам в 2019 году — лучшее за последние 5 лет (99%), — отмечал глава города на аппаратном совещании. — Благодаря этому снизили долговую нагрузку с 90,1% в 2018 году до 87,3% в 2019-м. Сегодня федеральное законодательство очень внимательно следит за внутренним долгом, в том числе муниципалитетов. В дальнейшем необходимо обеспечивать сбалансированное планирование и исполнение бюджета, не допускать роста дефицита и принимать меры к дальнейшему снижению долговой нагрузки на бюджет.

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