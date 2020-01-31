«Медленно и непоследовательно»

— В конце 2018 – начале 2019 года в регионе был инициирован ряд проектов и идей. Они были одобрены, но их реализация шла медленно, вязко и непоследовательно, — констатировал, выступая на заседании коллегии регионального миннауки, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В частности, он отметил, что планировалось структурировать подведомственные миннауки организации, создать агентство инновационного развития, перезапустить венчурный фонд и более активно взаимодействовать с АО «Российская венчурная компания».

Кроме того, по словам главы региона, за год не удалось настроить механизм управления программой «Академгородок 2.0».

— У нас была разработана «дорожная карта» по реализации этой программы, мы пытались ее оцифровать, отслеживали ход исполнения по направлениям, за которые отвечали коллеги из других профильных министерств. Но несмотря на это, нам несколько раз пришлось возвращаться к теме развития сети улиц и дорог, обеспечивающих доступность Академгородка и ЦКП «СКИФ». На последнем заседании горсовета Новосибирска были озвучены справедливые вопросы и замечания к расположению объектов физкультуры и спорта… Возможно, механизм управления программой нужно донастраивать? Сделать его более жестким и глубоким? — предложил Травников.

Судя по словам губернатора, он недоволен и темпами привлечения в программу «Академгородок 2.0» и ее проекты индустриальных партнеров.

Андрей Травников поручил по каждому проекту, заявленному в программе «Академгородок 2.0», определить дэдлайн, после которого либо будет определяться новое направление его развития, либо ставим точку, либо проект переформатируется во что-то принципиально новое.

— Выстраивание этой работы — последовательной, жесткой и оперативной — самая главная задача областного министерства науки на 2020 год, — предупредил губернатор.

Он также напомнил представителям ученого сообщества региона, что в начале 2019 года на него выходили инициаторы, предложившие объединить клинические подразделения исследовательских институтов и на их базе создать университетскую клинику.

— Я поддержал идею, согласовал это с Минобразования РФ и Миннауки РФ, но она у нас забуксовала и, такое ощущение, умерла, — отметил Андрей Травников. — Кроме того, в начале 2019 года мы рассматривали редакцию стратегии развития СУНЦ НГУ — и предложили ее доработать. До сих пор документ не представлен, не рассмотрен и не одобрен.

Кстати, перечисляя замечания, губернатор предупредил, что «это не критика и указание на недостатки работы министерства науки».

— Многие из присутствующих в зале являются участниками этих проектов и ответственными за их реализацию, поэтому перекладывать всю ответственность за их невыполнение только на миннауки, не следует. Хотя это ведомство и является главным координирующим органом, который должен следить за сроками выполнения проектов, — отметил глава региона.

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