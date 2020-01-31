Устройство, разработанное сибирскими учеными, позволит сжигать нефтяные отходы без вреда для экологии

Ученые Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН и НГТУ НЭТИ нашли новый способ утилизации отходов нефтедобычи и отработанного машинного масла, который не будет наносить ущерб экологии, сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

Отмечается, что разработанное горелочное устройство позволяет сжигать отработанное масло любого уровня загрязнения.

Аналогов такой разработки в мире пока нет. Размеры устройства невелики. Отличительная особенность предложенного способа — горение, которое происходит в струе перегретого водяного пара. Это приводит к газификации углеродосодержащих продуктов термического разложения жидкого топлива, повышению эффективности реакции и более полному выгоранию углерода. Отмечается, что Технология позволяет не только повысить степень выгорания топлива углерода, но и обеспечить низкие показатели выбросов оксидов азота и оксида углерода, которые опасны для человека. Устройство позволяет сжигать, например, такие категории отходов, как отработанные автомобильные масла, смазочные жидкости, которые в обычных условиях очень плохо горят, нефтяные шламы, различные отходы нефтепереработки, некондиционное и печное топливо, мазут и даже сырую нефть.

— Топливо сгорает полностью, за счет этого выделяется значительно меньшее количество токсичных компонентов — повышается как полнота сгорания, так и экологические характеристики, — рассказал доктор технических наук, старший научный сотрудник Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН, доцент кафедры тепловых электрических станций НГТУ НЭТИ Игорь Ануфриев.

Запатентованная разработка сибирских ученых получила серебряную медаль в конкурсе «Лучший инновационный проект и лучшая разработка года» в Санкт-Петербурге. Исследования также поддержал Российский научный фонд.

— Подобные горелочные устройства могут иметь разные применения в жизни человека. Например, устройства можно использовать для мини-ТЭЦ, которая не только будет утилизировать нефтеотходы, но и послужит источником электроэнергии. Такую разработку можно будет эффективно применять в малой энергетике, а также в труднодоступных зонах, например, в Арктике, откуда дорого вывозить отходы нефтепромышленности. Горелочные устройства могут применяться и для бытовых нужд: для отопления частных объектов, для сушильных камер или в качестве подсветки. Это лишь наши планы, но, боюсь, без заказчиков запустить разработку в производство не в наших силах. Мы занимаемся больше научно-исследовательской работой, поэтому сейчас мы ищем партнеров, которые бы помогли нам перейти на следующую стадию реализации разработки, — поделился Игорь Ануфриев.

Ученые Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН и НГТУ НЭТИ планируют в дальнейшем работать над усовершенствованием устройства, проводить эксперименты с различными видами топлива и температурой нагрева водяного пара, чтобы оптимизировать режимные параметры горелочного устройства.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ