Муниципальным дорожным фондам выделили транспортный налог

Предложение установить единые нормативы отчислений от транспортного налога для муниципальных районов и городских округов региона рассмотрено 2 сентября на заседании правительства Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как подчеркнул заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко предлагаемые изменения областного законодательства направлены на совершенствование системы межбюджетных отношений.

— С 2020 года взамен прямого субсидирования из областного бюджета в муниципальные дорожные фонды будет поступать транспортный налог по единым нормативам, — отметили он.

Отмечается, что представленным законопроектом устанавливаются следующие единые нормативы отчислений от транспортного налога, подлежащего зачислению в областной бюджет, – в бюджеты муниципальных районов – в размере 45%, в бюджеты городских округов – в размере 20%. Прогнозируемый объем поступлений по транспортному налогу в местные бюджеты области в 2020 году может составить порядка 630 млн рублей.

Виталий Голубенко подчеркнул, что предлагаемые меры позволят повысить самостоятельность муниципальных образований региона в вопросах управления дорожным комплексом, в том числе в осуществлении текущего содержания автомобильных дорог.

Правительство Новосибирской области одобрило предложенные изменения, которые будут направлены на рассмотрение в Законодательное Собрание Новосибирской области.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области