Суд оставил без изменения приговор в отношении экс–проректора НГУ

Советским районным судом г. Новосибирска в отношении 47-летнего Андрея Осипова вынесен обвинительный приговор. Он признан виновным в халатности, т.е. ненадлежащем исполнении своих обязанностей вследствие небрежного отношения к обязанностям по должности, повлекшее причинение особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ), сообщили в пресс-службе новосибирской областной прокуратуры.

— Занимая должность проректора по материально-техническому развитию НГУ в 2015-2016 годах Осипов принял оплаченные заказчиком и фактически не выполненные в полном объеме подрядчиком работы по ремонту общежития НГУ, подписав акт-приема передачи выполненных работ. В результате халатности учебному учреждению был причинен ущерб в размере более 21 млн рублей, — говорится в сообщении.

Суд приговорил Осипова к 10 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 15%. Осипов от назначенного наказания был освобожден в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

В пользу автономного образовательного учреждения суд взыскал с Осипова всю сумму причиненного преступлением ущерба.

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