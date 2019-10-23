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МУП «УЗСПТС» построит дорогу от пляжа «Наутилус»

Организация стала единственным участником аукциона.
  • 23/10/2019, 14:10
МУП «УЗСПТС» построит дорогу от пляжа «Наутилус»

В Новосибирске подведены итоги конкурса на выполнение работ по строительству автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах города. Согласно протоколу, размещенному на сайте Госзакупок, конкурс признан несостоявшимся. Контракт заключается с единственным участником аукциона —  МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»).

Начальная цена контракта — 393,7 млн рублей. Источник финансирования — средства областного бюджета Новосибирской области

Дата окончания выполнения работ на объекте — 10 октября 2020 года.

Фото: pixabay.com, автор- Skitterphoto

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