МУП «УЗСПТС» построит дорогу от пляжа «Наутилус»

В Новосибирске подведены итоги конкурса на выполнение работ по строительству автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах города. Согласно протоколу, размещенному на сайте Госзакупок, конкурс признан несостоявшимся. Контракт заключается с единственным участником аукциона — МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»).

Начальная цена контракта — 393,7 млн рублей. Источник финансирования — средства областного бюджета Новосибирской области

Дата окончания выполнения работ на объекте — 10 октября 2020 года.

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