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На строительство волейбольного центра могут дополнительно направить более 500 млн рублей

Вопрос о дополнительном финансировании строительства рассматривается в Госдуме.
  • 23/10/2019, 13:28
На строительство волейбольного центра могут дополнительно направить более 500 млн рублей

По предложению правительства Новосибирской области в Государственной Думе рассматривается вопрос о дополнительном финансировании строительства волейбольного центра – соответствующие поправки в федеральный бюджет на 2019 год внесены Правительством РФ, сообщили в пресс-службе регионального правиетльства.

— Поправками предлагается дополнительно выделить 531 млн рублей на строительство волейбольного центра в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Это позволит ускорить завершения строительства центра, — отметил первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков.

Также Александр Жуков сообщил, что ко второму чтению будет распределено почти 60 млрд рублей нераспределенного резерва дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов регионов.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, реализация проекта даст толчок и развитию всей прилегающей территории. Через несколько лет на месте неблагоустроенной, неухоженной территории появятся гостиница для спортсменов и зрителей волейбольных соревнований, новые жилые дома и общественно-административные здания.

Напомним, что строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра стартовало летом прошлого года в Новосибирской области. Новый спортивный объект разместился на участке площадью почти 4,5 гектара, спортивная и тренировочная арены смогут принимать одновременно более пяти тысяч зрителей. В 2018 году объект был включен в перечень мероприятий непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы. Между Минспортом России и правительством Новосибирской области заключено соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета на софинансирование строительства объекта в размере 500 млн рублей. 500 млн руб. — первый транш. Из областного бюджета в прошлом году было выделено 171,5 млн рублей.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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