Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

В Новосибирской области проведут инвентаризацию гидросооружений

Для всех бесхозных гидрообъектов планируется найти балансодержателя.
  • 23/10/2019, 14:32
Автор: Евгения Серёгина
В Новосибирской области проведут инвентаризацию гидросооружений
В области также разрабатывается порядок списания объектов незавершенного строительства, включенных в реестр госсобственности региона.

Контрольно-счетная палата Новосибирской области (КСП) оценила состояние объектов незавершенного строительства в регионе. После недавней трагедии в Красноярске особое внимание вызвало состояние гидросооружений — мостов, плотин, дамб и т.д. Об этом на заседании комитета по транспорту регионального парламента заявил зампредседателя комитета Сергей Титков. Он напомнил, что до прорыва дамбы в Красноярске краевая КСП также не могла найти ответственного за текущее состояние гидрообъекта.

 Аналогичная ситуация в Новосибирской области: берегозащита Новосибирского водохранилища, Пашинский лог, восстановление водозащитных дамб на реке Обь в Куйбышеве, строительство системы водоснабжения села Каменка, береговые работы на реке Каргат в селе Набережном и ряд других объектов,  перечисляет депутат.  Если произойдет то, что произошло в Красноярске, у нас будет больше беды. Были какие-то ответы по этому пункту? Реакция какая-то была? Более того, посмотрите, что у нас происходит в пойме Оби: уже залезли почти в створ реки. Показали же Хабаровск, все видели, как затопило первые этажи города. Кто-то нам должен ответить: кто должен построить, кому передать в эксплуатацию эти дамбы.

Как пояснил аудитор КСП Валерий Алехин, в ходе проверки удалось выяснить, что заказчиком объектов в свое время выступало Управление капитального строительства области (УКС). А дальше юридические следы собственника теряются.

 Информация до сих пор находится у них (УКС),  говорит аудитор.  Объекты никому не переданы. Неизвестно, кто несет за них ответственность, балансодержатель до сих пор не определен.

Еще два объекта, по информации регионального правительства, в настоящее время являются предметами судебных разбирательств.

В проекте постановления депутаты рекомендовали региональному правительству провести инвентаризацию гидросооружения, определить собственника или балансодержателя, обследовать состояние и изучить возможности их функционирования.

По итогам рассмотрения доклада КСП также был принят ряд более глобальных решений по остальным объектам-недостроям. В частности, одно из них касается механизма списания недостроенных объектов. Как сообщил Валерий Алехин, некоторые из них начали строиться еще с 80-х годов прошлого века, однако по каким-то причинам так и не были доведены до логического завершения. При этом не все оказались законсервированы. Теперь получается, что по мере дальнейшего устаревания объектов растет их сметная стоимость, а механизм их списания региональным законодательством не предусмотрен.

 Были направлены представления в минтранс, минстрой, УКС,  сообщают в областной КСП.  В итоге было принято решение: внести изменения в постановление правительства «Об установлении порядка ведения учета имущества» и разработать порядок списания объектов незавершенного строительства, включенных в реестр госсобственности региона.

По словам аудитора, срок для выполнения этого решения был установлен для указанных министерств до 23 сентября. Однако, согласно письму департамента имущества и земельных отношений, этот срок перенесен на 30 ноября 2020 года. А срок разработки порядка списания объектов незавершенного строительство — на 29 ноября 2019 года.

Кроме того, депутаты рассмотрели региональные нормативные акты, определяющие окончательную судьбу данных объектов.

 Капитальные вложения должны происходить на основе стратегических документов, чтобы это не было единоличным решением того или иного руководителя, а для того, чтобы в будущем свести к минимуму возникновение таких недостроев,  комментирует председатель комитета Федор Николаев.  Чтобы не возникали прецеденты, когда бюджет вложил в объекты колоссальные средства, а сегодня они стоят, не принося ни дохода, ни социальной пользы.

По информации Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, в регионе зафиксирован 661 объект незавершенного строительства. Из них только 41 числится на балансе бюджетных и автономных учреждений. Общая сметная стоимость незавершенных объектов составляет более 111 млрд рублей, кассовые расходы — 23,8 млрд. Общий объем средств, необходимых для завершения начатого строительства, — 87,5 млрд рублей. Количество объектов в регионе, строительство по которым было начато, но в 2018 году не завершено, составляет 148 единиц. Сметая стоимость —– 91 млрд, кассовые расходы — 11 млрд. В собственности муниципальных образований Новосибирской области — 523 объекта. Сметная стоимость — почти 20 млрд рублей, кассовые расходы — 13 млрд. Наибольшее количество — у города Новосибирска (162), Новосибирского (40) и Татарского (30) районов.

По данным КСП, причины появления большинства недостроев: неисполнение требований нормативно-правовых актов, строительство и реконструкция без необходимой разрешительной документации, капитальные вложения в новые объекты при том, что аналогичные объекты не достроены, принятие неверных решений по выбору приоритетных проектов, отсутствие координации работы между органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления, некачественное проведение предпроектных и проектных изыскательских работ и другие.

Фото с сайта министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области

Популярное с сайта

Ученые предлагают перестроить систему клинической диагностики

Ученые предлагают перестроить систему клинической диагностики

23/10/2019, 10:00
А также создать сеть пунктов для систематического мониторинга здоровья граждан и развития превентивной персонализированной медицины.
Первое «сНежное шоу» Славы Полунина собрало аншлаг в Новосибирске

Первое «сНежное шоу» Славы Полунина собрало аншлаг в Новосибирске

23/10/2019, 07:00
В Новосибирске в Дворце культуры железнодорожников стартовало легендарное «сНежное шоу» Славы Полунина.
Всероссийский союз страховщиков поддержал предложение ЦБ о системе гарантирования страхования жизни

Всероссийский союз страховщиков поддержал предложение ЦБ о системе гарантирования страхования жизни

22/10/2019, 19:58
По мнению страховщиков, это повысит уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании.

Актуальный разговор

Виктор Толоконский: Я не говорю «нет». Возможно...

Виктор Толоконский: Я не говорю «нет». Возможно…

Все материалы
Новости

МУП «УЗСПТС» построит дорогу от пляжа «Наутилус»

23/10/2019, 14:10

На строительство волейбольного центра могут дополнительно направить более 500 млн рублей

23/10/2019, 13:28

Количество зарегистрированных прав в Росреестре растет

23/10/2019, 13:25

В аэропорту Толмачёво строят новые очистные сооружения ливневых стоков

23/10/2019, 13:00

За девять месяцев в Новосибирской области произведено медизделий и оборудования на 720 млн рублей

23/10/2019, 11:51

Ученые предлагают перестроить систему клинической диагностики

23/10/2019, 10:00

Первое «сНежное шоу» Славы Полунина собрало аншлаг в Новосибирске

23/10/2019, 07:00

Всероссийский союз страховщиков поддержал предложение ЦБ о системе гарантирования страхования жизни

22/10/2019, 19:58

Робот Николай выступил на заседании Совета по развитию цифровой экономики

22/10/2019, 18:13

Евросиб отправил первый контейнерный поезд с зерном нового урожая

22/10/2019, 17:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Семь будущих поликлиник «не прошли» через восемнадцать депутатов

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска