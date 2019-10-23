В Новосибирской области проведут инвентаризацию гидросооружений

Контрольно-счетная палата Новосибирской области (КСП) оценила состояние объектов незавершенного строительства в регионе. После недавней трагедии в Красноярске особое внимание вызвало состояние гидросооружений — мостов, плотин, дамб и т.д. Об этом на заседании комитета по транспорту регионального парламента заявил зампредседателя комитета Сергей Титков. Он напомнил, что до прорыва дамбы в Красноярске краевая КСП также не могла найти ответственного за текущее состояние гидрообъекта.

— Аналогичная ситуация в Новосибирской области: берегозащита Новосибирского водохранилища, Пашинский лог, восстановление водозащитных дамб на реке Обь в Куйбышеве, строительство системы водоснабжения села Каменка, береговые работы на реке Каргат в селе Набережном и ряд других объектов, — перечисляет депутат. — Если произойдет то, что произошло в Красноярске, у нас будет больше беды. Были какие-то ответы по этому пункту? Реакция какая-то была? Более того, посмотрите, что у нас происходит в пойме Оби: уже залезли почти в створ реки. Показали же Хабаровск, все видели, как затопило первые этажи города. Кто-то нам должен ответить: кто должен построить, кому передать в эксплуатацию эти дамбы.

Как пояснил аудитор КСП Валерий Алехин, в ходе проверки удалось выяснить, что заказчиком объектов в свое время выступало Управление капитального строительства области (УКС). А дальше юридические следы собственника теряются.

— Информация до сих пор находится у них (УКС), — говорит аудитор. — Объекты никому не переданы. Неизвестно, кто несет за них ответственность, балансодержатель до сих пор не определен.

Еще два объекта, по информации регионального правительства, в настоящее время являются предметами судебных разбирательств.

В проекте постановления депутаты рекомендовали региональному правительству провести инвентаризацию гидросооружения, определить собственника или балансодержателя, обследовать состояние и изучить возможности их функционирования.

По итогам рассмотрения доклада КСП также был принят ряд более глобальных решений по остальным объектам-недостроям. В частности, одно из них касается механизма списания недостроенных объектов. Как сообщил Валерий Алехин, некоторые из них начали строиться еще с 80-х годов прошлого века, однако по каким-то причинам так и не были доведены до логического завершения. При этом не все оказались законсервированы. Теперь получается, что по мере дальнейшего устаревания объектов растет их сметная стоимость, а механизм их списания региональным законодательством не предусмотрен.

— Были направлены представления в минтранс, минстрой, УКС, — сообщают в областной КСП. — В итоге было принято решение: внести изменения в постановление правительства «Об установлении порядка ведения учета имущества» и разработать порядок списания объектов незавершенного строительства, включенных в реестр госсобственности региона.

По словам аудитора, срок для выполнения этого решения был установлен для указанных министерств до 23 сентября. Однако, согласно письму департамента имущества и земельных отношений, этот срок перенесен на 30 ноября 2020 года. А срок разработки порядка списания объектов незавершенного строительство — на 29 ноября 2019 года.

Кроме того, депутаты рассмотрели региональные нормативные акты, определяющие окончательную судьбу данных объектов.

— Капитальные вложения должны происходить на основе стратегических документов, чтобы это не было единоличным решением того или иного руководителя, а для того, чтобы в будущем свести к минимуму возникновение таких недостроев, — комментирует председатель комитета Федор Николаев. — Чтобы не возникали прецеденты, когда бюджет вложил в объекты колоссальные средства, а сегодня они стоят, не принося ни дохода, ни социальной пользы.

По информации Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, в регионе зафиксирован 661 объект незавершенного строительства. Из них только 41 числится на балансе бюджетных и автономных учреждений. Общая сметная стоимость незавершенных объектов составляет более 111 млрд рублей, кассовые расходы — 23,8 млрд. Общий объем средств, необходимых для завершения начатого строительства, — 87,5 млрд рублей. Количество объектов в регионе, строительство по которым было начато, но в 2018 году не завершено, составляет 148 единиц. Сметая стоимость —– 91 млрд, кассовые расходы — 11 млрд. В собственности муниципальных образований Новосибирской области — 523 объекта. Сметная стоимость — почти 20 млрд рублей, кассовые расходы — 13 млрд. Наибольшее количество — у города Новосибирска (162), Новосибирского (40) и Татарского (30) районов.

По данным КСП, причины появления большинства недостроев: неисполнение требований нормативно-правовых актов, строительство и реконструкция без необходимой разрешительной документации, капитальные вложения в новые объекты при том, что аналогичные объекты не достроены, принятие неверных решений по выбору приоритетных проектов, отсутствие координации работы между органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления, некачественное проведение предпроектных и проектных изыскательских работ и другие.

Фото с сайта министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области