«Мусорный» тариф уменьшится

О том, что правительство РФ приняло решение об отмене НДС, на своей странице в Facebook также сообщила директор регионального оператора АО «Экология–Новосибирск» Лариса Анисимова.

— Правительство одобрило на заседании законопроект, который освобождает региональных операторов по обращению с коммунальными отходами от налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает пресс-служба кабмина. Также законопроект дает субъектам России право устанавливать для региональных операторов ставку 0% по налогу на прибыль организаций. Сверх этого документ предлагает не учитывать доходы в виде сумм списаний задолженности таких предприятий при исчислении налога на прибыль и учитывать их в составе расходов банков, — говорится в сообщении, которое процитировала Анисимова.

Напомним, по информации департамента по тарифам Новосибирской области, вывоз и утилизация мусора с учетом НДС обходились жителям области в 92,4 рубля с человека. В первых квитанциях, которые новосибирцы получили в феврале, указана такая сумма. В случае отмены НДС тариф сократится до 77,02 рублей с человека в месяц.

В целом в структуре заявленного тарифа в 77,02 рубля (без НДС) 65,92 рубля составляет плата с человека за транспортирование. То есть из 388 рублей за кубометр мусора 332,37 рубля направят на услуги транспортных компаний, которые будут вывозить мусор от населения, включая самые труднодоступные населенные пункты. 44,46 рубля в кубометре заложено на оплату утилизации ТКО на полигонах. Собственные расходы на оператора в утвержденном тарифе за кубометр составляют 11,59 рубля. Это то, что будет направляться на исполнение полномочий «Экологии-Новосибирск».

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